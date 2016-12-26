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Курс доллара на сегодня, 26 декабря 2016: эксперты дали прогноз по курсу доллара на 2017 год

Опубликовано 25.12.16 14:26 Курс доллара на сегодня, 26 декабря 2016: эксперты дали прогноз по курсу доллара на 2017 год

Курс валют на сегодня, 26 декабря 2016: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на 25 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 декабря 2016, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 26 декабря 2016 составляет 60,85 руб., курс евро на сегодня равен 63,54 руб.

Прогноз курса доллара и евро на 2017 год в России: мнение экспертов

Старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко считает главным риском для рубля в 2017 г2017 года оду дальнейшее ужесточение процентной политики ФРС.

По его словам, несмотря на существенное снижение зависимости курса национальной валюты от ужшкммт цен на нефть, рубль остается крайне уязвимой к бегству капиталов с развивающихся рынков под влиянием рисков повышения ставок в США. Однако специалисты не исключают, что ноябрьское бегство инвесторов стало пиком панической реакции, и в дальнейшем процесс будет постепенно сходить на нет.

"В случае подобного сценария рубль ближе к концу года начнет получать более явную поддержку от цены на нефть. Избыток рублевой ликвидности на внутреннем рынке в 2017 г. будет абсорбироваться Банком России, поэтому не представит угрозы для отечественной валюты. Более того, даже в случае возобновления цикла смягчения процентной политики ЦБ внутренние ставки будут оставаться весьма привлекательными для зарубежных игроков относительно доходностей на внешних рынках", - сказал Кравченко. 

Аналитики не исключает, что в первой половине 2017 года при условии очередного повышения ставки ФРС и под влиянием внешних выплат курс доллара может подняться в район 65 рублей, но со второй половины 2017 года "американец" может окончательно «закрепиться» ниже 60 руб.

"Ближе к концу года в случае реализации нашего прогноза с ростом цены на нефть в сторону 65 долл. эксперт ожидает увидеть доллар в районе 55 рублей", - добавил эксперт.
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