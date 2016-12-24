"Ледниковый период", финал 24.12.2016: имя победителя объявят в эфире Первого канала (ВИДЕО) Звезды театра, кино, телевидения и спорта примерят коньки и сразятся за оценки беспристрастных судей во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. "Ледниковый период", финал 24.12.2016: во сколько начало Сегодня, 24.12.2016 в Первом канале состоится финальный выпуск ледового шоу "Ледниковый период". Начало 24 декабря 2016 в 19:20. Прошедший сезон ледового шоу, в котором приняли участие звезды спорта и шоу-бизнеса, был особенно ярким и запоминающимся. В предыдущем выпуске стали известны победители по мнению жюри, но решающим для определения призеров и победителей этого сезона будет мнение зрителей! Именно сегодня ужшкммт на гала-вечере станет известно имя победителя шоу. Оценки жюри по итогам последних четырех этапов: А. Сотникова / А. Соколовский — 47.98 Ю. Караулова / М. Траньков — 47.96 Т. Навка / А. Бурковский — 47.96 А. Денкова / В. Васильев — 47.94 А. Каширина / Р. Костомаров — 47.90 Е. Крегжде / П. Ванагас — 47.88 Д. Мороз / А. Тихонов — 47.88 Е. Варнава / М. Маринин — 47.86 Т.Тотьмянина / М. Гаврилов — 47.84 М. Дробязко / А. Руденко — 47.52 "Ледниковый период", финал 24.12.2016: анонс (ВИДЕО) "Ледниковый период", финал 24.12.2016: кто участвует в шоу? Напомним, в этом сезоне коньки примеряли: Татьяна Навка — Андрей Бурковский, Оксана Домнина — Даниил Спиваковский, Албена Денкова — Виктор Васильев, Мария Петрова — Алексей Серов, Яна Хохлова — Ираклий Пирцхалава, Маргарита Дробязко — Анатолий Руденко, Татьяна Тотьмянина — Михаил Гаврилов, Дарья Мороз — Олег Васильев, Екатерина Варнава — Максим Маринин, Анжелика Каширина — Роман Костомаров, Юлианна Караулова — Максим Траньков, Аглая Тарасова — Алексей Тихонов, Евгения Крегжде — Повилас Ванагас, Наталья Медведева — Максим Ставиский, Юлия Барановская — Максим Шабалин, Аделина Сотникова — Александр Соколовский. Тренеры — Илья Авербух и Александр Жулин. Председатель жюри — Татьяна Тарасова. Твитнуть Другие материалы по этой теме В шоу "Голос" определились все финалисты проекта Имя победителя шоу "Танцы" утекло в Сеть накануне финала (ФОТО, ВИДЕО) Новости наших партнеров