"Ледниковый период", финал 24.12.2016: имя победителя объявят в эфире Первого канала (ВИДЕО)

"Ледниковый период", финал 24.12.2016: во сколько начало
Сегодня, 24.12.2016 в Первом канале состоится финальный выпуск ледового шоу "Ледниковый период". Начало 24 декабря 2016 в 19:20.
Прошедший сезон ледового шоу, в котором приняли участие звезды спорта и шоу-бизнеса, был особенно ярким и запоминающимся. В предыдущем выпуске стали известны победители по мнению жюри, но решающим для определения призеров и победителей этого сезона будет мнение зрителей! Именно сегодня ужшкммт на гала-вечере станет известно имя победителя шоу.
Оценки жюри по итогам последних четырех этапов:
А. Сотникова / А. Соколовский — 47.98
Ю. Караулова / М. Траньков — 47.96
Т. Навка / А. Бурковский — 47.96
А. Денкова / В. Васильев — 47.94
А. Каширина / Р. Костомаров — 47.90
Е. Крегжде / П. Ванагас — 47.88
Д. Мороз / А. Тихонов — 47.88
Е. Варнава / М. Маринин — 47.86
Т.Тотьмянина / М. Гаврилов — 47.84
М. Дробязко / А. Руденко — 47.52
"Ледниковый период", финал 24.12.2016: анонс (ВИДЕО)
"Ледниковый период", финал 24.12.2016: кто участвует в шоу?
Напомним, в этом сезоне коньки примеряли: Татьяна Навка — Андрей Бурковский, Оксана Домнина — Даниил Спиваковский, Албена Денкова — Виктор Васильев, Мария Петрова — Алексей Серов, Яна Хохлова — Ираклий Пирцхалава, Маргарита Дробязко — Анатолий Руденко, Татьяна Тотьмянина — Михаил Гаврилов, Дарья Мороз — Олег Васильев, Екатерина Варнава — Максим Маринин, Анжелика Каширина — Роман Костомаров, Юлианна Караулова — Максим Траньков, Аглая Тарасова — Алексей Тихонов, Евгения Крегжде — Повилас Ванагас, Наталья Медведева — Максим Ставиский, Юлия Барановская — Максим Шабалин, Аделина Сотникова — Александр Соколовский. Тренеры — Илья Авербух и Александр Жулин. Председатель жюри — Татьяна Тарасова.