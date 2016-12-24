Новый допинг-тест Поветкина показал отрицательный результат

Об этом сообщил президент промоутерской компании «Мир бокса».

В новой допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина, взятой 13 декабря, не оказалось следов запрещенных веществ. Об этом в Twitter сообщил президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

"Все чисто, допинга нет. 15 ноября проба — чисто, 6 декабря — 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря — чисто!" - говорится в сообщении Рябинского.

Итак: 15 ноября проба - чисто, 6 декабря- 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря- чисто!

Что опять за хрень? Всё, как было с мельдонием — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.

Он также сообщил, что в 2017 году состоится судебное разбирательство по новому делу Поветкина в связи с допинг-скандалами.

"Что касается боев ужшкммт и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судится, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права", — сказал Рябинский по телефону.

Напомним, Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге должен был провести бой за звание временного чемпиона WBC с канадским боксером Бермейном Стиверном. Однако бой был отменен в связи с тем с положительным результатом допинг-теста от 6 декабря.

По данным теста, в крови Поветкина нашли Остарин — вещество из группы SARM, которое спортсмены принимают во время тренировок. Вместо канадца на ринг вышел француз Йоанн Дюопа, которого россиянин нокаутировал в шестом раунде.