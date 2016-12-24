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YouTube ВИДЕО: военная полиция России прибыла в Алеппо

Опубликовано 23.12.16 20:49 YouTube ВИДЕО: военная полиция России прибыла в Алеппо

Минобороны России сообщило, что батальон военной полиции прибыл в Алеппо для выполнения задач в Сирии.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что в Сирию прибыли бойцы российского батальона военной полиции, сообщают РИА Новости.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как вооруженные автоматами Калашникова "красные береты" со знаками различия российской военной полиции на камуфлированном обмундировании в рассветное время высаживаются из самолета. Военные выстроились перед самолетом и после построения погрузились в грузовик и уехали.

В видеоматериале отмечается, что ужшкммт военнослужащие батальона, который укомплектован исключительно контрактниками, прошли специальную подготовку на одном из военных полигонов.

Ютуб ВИДЕО: военная полиция России прибыла в Алеппо

Минобороны уточнило, что батальон совершил марш с авиабазы Хмеймим в Алеппо, где будет обеспечивать правопорядок, а также безопасность сотрудников Центра по примирению, российских саперов и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев, прибывающих в город Алеппо.

Напомним, на этой неделе Алеппо был полностью освобожден от боевиков различных формирований, контролировавших его восточную часть с 2012 года.
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