СПИСОК 31 биатлониста из России из списка Макларена по допингу попал в Сеть

В Сети был опубликован списокс фамилиями 31 российских биатлонистов, упоминающихся в антидопинговом докладе главы комиссии WADA. Международный союз биатлонистов вынес решение по России.

Обнародован СПИСОК 31 российских биатлонистов, упомянутых в докладе комиссии Макларена

Список 31 биатлониста из России, которых IBU подозревает в допинге, попал в Сеть. Файл с предположительными фигурантами списка Ричарда Макларена опубликовал итальянский сайт NeveItalia.

В документе упоминается около 40 российских спортсменов, проставлены результаты их допинг-проб, место взятия анализа, результат, пришедший в WADA (везде он отрицательный — именно поэтому Россия обвиняется в подмене проб), и комментарии Григория Родченкова из переписки, опубликованной вместе со второй частью доклада Ричарда Макларена, сообщает Лайф.

Список представляет собой выборку российских биатлонистов, сведения ужшкммт о которых есть в WADA, но не только подозреваемых в употреблении допинга. Так, в списке есть лучший российский биатлонист Антон Шипулин, но напротив его фамилии никаких пометок в столбце "найденное вещество" нет.

Комментарии о наличии допинга есть напротив фамилий членов сборной России Екатерины Шумиловой и Екатерины Глазыриной, которые фигурируют в докладе Макларена под номерами А0714 и А0241 соответственно.

Среди российских биатлонистов отмечены также Яна Романова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина, выступавших на Олимпиаде в Сочи и пришедших вторыми в эстафете (у Вилухиной также серебро в спринте). Из мужчин в списке упоминается Тимофей Лапшин, который в этом сезоне не привлекается к Кубку мира из-за проблем со здоровьем. Позже в СМИ появлялись слухи, что Лапшин хочет получить южнокорейское гражданство.

Вынесено решение IBU по России: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону

Исполком Международного союза биатлонистов принял решение о переносе этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени, а также об изменении места проведения юниорского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове. Также IBU временно отстранил от соревнований двух российских биатлонистов, чьи фамилии упоминаются в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, сообщает RT.

По словам вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталия Мутко, IBU принял взвешенное решение по отношению к России: «Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека. Самое главное, что наши спортсмены будут продолжать выступать на этапах Кубка мира. СБР и антидопинговые службы проделали колоссальную работу, чтобы российский биатлон был чист и соответствовал международным требованиям, огульные обвинения, коллективная ответственность должны уйти в прошлое. Я думаю, если так будут поступать все федерации, мы увидим, что первая часть, связанная с тысячными списками, должна посыпаться».

Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в текущем сезоне, а также от организации мирового первенства среди молодежи и юниоров в Острове, пишет "Газета.ру".

Итоги заседания кратко прокомментировал президент IBU Андрес Бессеберг. «Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России, – сказал функционер. – Он показывает, что нынешняя ситуация в спорте очень серьезная. Теперь биатлонная семья может сосредоточиться на биатлоне, пока будет идти расследование».