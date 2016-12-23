"Надежда - наш компас земной": Захарова высказалась о «фокусе» исключения Савченко из ПАСЕ

Она обращает внимание, что когда «живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили».

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала исключение из украинской делегации ПАСЕ депутата Верховной рады Надежды Саченко. Она напомнила, что требование освобождения Савченко из тюрьмы в России было построено на ее членстве в ПАСЕ.

«Мы же все хорошо помним, что требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что она является членом ПАСЕ. И сама ПАСЕ эту легенду очень активно ужшкммт продвигала. Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент. А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили», — написала она.

Захарова также отметила, что «ПАСЕ безмолвствует», и предположила, что это может быть вызвано «растерянностью от киевской демократии» или тем, что не были перечислены «деньги на постановочные акции».

Ранее сообщалось, что Савченко лишили права представлять Украину в ПАСЕ. За исключение нардепа проголосовали 237 депутатов Верховной рады при необходимых 226 голосах.