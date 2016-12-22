Украинский суд постановил обыскать Путина и его администрацию

Печерский суд города Киева разрешил следствию обыскать администрацию президента РФ Владимира Путина в Москве.

Печерский суд Киева разрешил следователю Генпрокуратуры Украины изъять из администрации президента РФ письменное заявление бывшего украинского лидера Виктора Януковича с просьбой использовать российские войска на территории Украины, пишет украинское издание «Вести».

Началось все с того, что следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Украины попросил доступ к вещам и документам с последующим изъятием, которые находятся во владении администрации президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, дом 23.

По версии украинского ужшкммт следствия, 1 марта 2014 Янукович обратился с письменным заявлением к президенту РФ «с просьбой использовать вооруженные силы этой страны на территории Украины».

"Факт обращения Виктора Януковича к Путину озвучен был представителем РФ при ООН во время выступления на 7124-м заседании Совета Безопасности ООН от 01.03.2014 года. Кроме того, во время своего выступления на 7125-м заседании Совета Безопасности ООН от 03.03.2014 года он повторно подтвердил данный факт, продемонстрировав присутствующим членам Совета фотокопию соответствующего обращения", - аргументировал следователь.

Документ ему нужен, чтобы провести почерковедческую экспертизу принадлежности подписи. А для этого нужен именно оригинал документа. Суд разрешил выемку и изъятие заявления Януковича из администрации РФ. Срок действия решения - 30 дней.