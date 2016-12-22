Автомобиль ВАЗ четырнадцатой модели вылетел на взлетную полосу.

ЧП нестандартного характера произошло накануне поздно вечером в аэропорту Казани: примерно в 23:00 21 декабря на взлетную полосу внезапно вылетел ВАЗ четырнадцатой модели. Машина нарезала круги по территории аэропорта, протаранила здание терминала А1, снеся кафе, вылетела на парковку с противоположной стороны и врезалась в знак "кирпич".

Как пишет "Комсомольская правда", водитель автомобиля уходил от погони, пытаясь скрыться за городом. В аэропорту он планировал затеряться на ужшкммт парковке, причем шофер даже успел взять талончик, чтобы проехать через шлагбаум. Завидев сверявших номера правоохранителей, у лихача сдали нервы.

В момент задержания стало понятно, что нарушитель пьян. Однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Фото: соцсети

В полиции рассказали, что все чудом обошлось без жертв. Правда, прибывших из Москвы пассажиров пришлось некоторое время продержать в автобусе и выводить через международный пункт досмотра. В остальном работа аэропорта нарушена не была.

Отметим, что сумма причиненного ущерба воздушной гавани оценивается в 6 миллионов рублей.