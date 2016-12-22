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Кадыров назвал статью в New York Daily News об убийстве посла РФ в Турции поддержкой терроризма

Опубликовано 22.12.16 09:40 Кадыров назвал статью в New York Daily News об убийстве посла РФ в Турции поддержкой терроризма

Между тем автор публикации о Карлове в New York Daily News отказался извиниться в ответ на критику.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram заявил, что американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство посла России в Турции Андрея Карлова.

«Американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство Андрея Карлова, героизирует убийцу», — написал Кадыров.

 

 

Дорогие друзья! Граждане нашей страны восприняли убийство Андрея Карлова как личную боль и трагедию. У меня перед глазами до сих пор стоит картина – шайтан достаёт оружие, стреляет в спину, убивает Чрезвычайного и Полномочного посла, затем начинает выкрикивать «Аллаху Акбар». Эти слова, являющиеся основой Ислама, звучали из уст откровенного врага нашей религии. Мусульманин никогда не пойдет наперекор нормам Корана и Сунны Пророка‎ﷺ. Как же относился Пророк к послам (по-арабски – расул)? В известном Хадисе Пророк‎ﷺ сказал, что не задерживает послов, не нарушает договор. Этим Он дал установку, что посол пользуется полной неприкосновенностью, независимо от того, какую страну он представляет. Достоверно известно, что во времена Пророка‎ﷺ, Его асхабов и в последующие столетия уверовавшими не было совершено ни одного покушения на послов. Человек, выстреливший в нашего посла - злейший враг ислама. Его не беспокоила судьба мусульман, он хотел сделать всё, что может, чтобы опорочить ислам. Он выполнял волю и приказ иблисского государства, которое взяло на себя ответственность за теракт. Сегодня не приходится сомневаться в том, что ИГ, как и Аль-Каида, является детищем спецслужб Запада. Американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство Андрея Карлова, героизирует убийцу. И после этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми. Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма. Мусульмане России и всего мира с возмущением говорят о коварном убийстве Андрея Карлова, а те, кто прямо или косвенно поддержали убийцу, не только не имеют никакого отношения к исламу, а являются его злейшими врагами! #Кадыров #Россия #Чечня #Карлов

Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Он подчеркнул, что "после этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми".

 

"Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма. Мусульмане России и всего мира с возмущением говорят о коварном убийстве Андрея Карлова, а те, кто прямо или косвенно поддержали убийцу, не только не имеют никакого отношения к исламу, а являются его злейшими врагами", - резюмировал глава Чечни.

21 декабря материал Кунтцмана раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание на некорректность сравнения журналистом убийства российского дипломата с убийством посла Третьего рейха Эрнста фом Рата, которого в 1938 году застрелил еврейский студент. Спикер МИД также заявила, что ведомство готовится направить главному редактору издания письмо с требованием извиниться за «ксенофобскую и содержащую оправдание действий террориста статью», пишет "Лента.ру".

Однако сам американский журналист Герш Кунтцман, опубликовавший в газете New York Daily News статью, содержащую, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, оправдание убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, не намерен извиняться за это. Об этом говорится в его новом материале, опубликованном в электронной версии издания, сообщает ТАСС.

Публицист пишет, что извинится лишь в том случае, если российская сторона принесет извинения за те действия, которые он считает противоречащими международному праву. Вместе с тем, Кунтцман признает в статье, что "получил десятки писем от американских читателей, занявших сторону России в этом вопросе". "Это вызывающая беспокойство тенденция", - считает журналист. Он также заверяет, что не одобряет насилие.
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