Кадыров назвал статью в New York Daily News об убийстве посла РФ в Турции поддержкой терроризма

Между тем автор публикации о Карлове в New York Daily News отказался извиниться в ответ на критику.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram заявил, что американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство посла России в Турции Андрея Карлова.

«Американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство Андрея Карлова, героизирует убийцу», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что "после этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми".

"Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма. Мусульмане России и всего мира с возмущением говорят о коварном убийстве Андрея Карлова, а те, кто прямо или косвенно поддержали убийцу, не только не имеют никакого отношения к исламу, а являются его злейшими врагами", - резюмировал глава Чечни.

21 декабря материал Кунтцмана раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание на некорректность сравнения журналистом убийства российского дипломата с убийством посла Третьего рейха Эрнста фом Рата, которого в 1938 году застрелил еврейский студент. Спикер МИД также заявила, что ведомство готовится направить главному редактору издания письмо с требованием извиниться за «ксенофобскую и содержащую оправдание действий террориста статью», пишет "Лента.ру".

Однако сам американский журналист Герш Кунтцман, опубликовавший в газете New York Daily News статью, содержащую, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, оправдание убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, не намерен извиняться за это. Об этом говорится в его новом материале, опубликованном в электронной версии издания, сообщает ТАСС.

Публицист пишет, что извинится лишь в том случае, если российская сторона принесет извинения за те действия, которые он считает противоречащими международному праву. Вместе с тем, Кунтцман признает в статье, что "получил десятки писем от американских читателей, занявших сторону России в этом вопросе". "Это вызывающая беспокойство тенденция", - считает журналист. Он также заверяет, что не одобряет насилие.