Пародистка Елена Воробей откровенно рассказала о запоях и трагической гибели отца своей дочери

Известная артистка стала героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Известная российская юмористка Елена Воробей стала гостьей в студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1". В рамках передачи звезда откровенно рассказала о своей жизни. По ее словам, она дважды фиктивно выходила за муж, а ее третьим супругом стал актер театра "Буфф" Андрей Кислюк. Елена отметила, что рассталась с мужем из-за его измены, после чего у знаменитости начались проблемы с алкоголем.

"Я плакала, он плакал. Это было ужшкммт очень больно. Во-первых, нужно было решать бытовые проблемы. Нас очень многое объединяло. (…) У меня были серьезные приступы, спазмы сосудов, я не понимала, где я нахожусь, какой год. Много раз приезжала скорая. Не долго жила в таких состояниях и запоях, я сильный человек. Тогда мне помогла работа и встречи с интересными людьми в Москве", - откровенно призналась Воробей.

По ее словам, отцом ее дочери стал женатый бизнесмен Игорь Константинович. Девочка родилась в марте 2003 года, и ее папа помог купить Елене квартиру в Москве. Артистка старалась не афишировать эти отношения, а в прошлом апреле Игорь умер после тяжелой травмы: он упал с крыши, когда чистил ливневку. Медики боролись за его жизнь около девяти месяцев.

"Последний раз я с ним [с отцом] виделась и разговаривала в Санкт-Петербурге, когда мы туда приезжали. Потом я больше с ним не разговаривала, даже на мой день рождения. Это был первый раз, когда он не позвонил, не поздравил… Он был добрый, сильный, очень мудрый. Я не могла представить, что значит жить с папой. Меня воспитали мама и родственники, а папы рядом не было", - вспоминает папу дочь Елены Воробей - Соня.

По словам артистки, она не ждала подарков от Игоря, но он вел себя как заботливый отец. К тому же ему симпатизировал отец Елены - Яков Левенбаум.