Курс доллара на сегодня, 24 ноября 2017: прогноз по доллару и евро на первую рабочую неделю 2018 года озвучили эксперты

Курс валют на сегодня, 24 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 24 ноября 2017 составляет 58,46 руб., курс евро на сегодня - 69,17 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,14 руб. при покупке и 60,26 руб. при продаже банком, курс евро на 24 ноября 2017 равен 67,67 руб. и 71,17 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский констатирует, что после ужшкммт достижения трехмесячного минимума курс рубля укрепляется седьмую торговую сессию подряд, вернувшись к отметке 58,50 в паре с долларом и к 68,20 - с евро.

По словам специалиста, возврат российской валюты к уровням поддержки связан с продолжением роста цен на сырую нефть . Также эксперт отмечает факт ослабления доллара на валютном рынке после публикации слабых данных по розничным продажам.

Козловский предполагает, что рубль может продолжить укрепление и вернуться к многомесячным максимумам на волне роста нефти.

"Традиционно локальную поддержку оказывает и начало налогового периода, в течение которого экспортеры обеспечивают 1-3 процента роста нацвалюты", - отметил он. Слова эксперта приводит "Российская Газета".

Говоря о краткосрочных перспективах, аналитик полагает, что рубль закроет неделю на уровне 58 рублей за доллар и 68 за евро, и до конца года этот коридор колебаний, по мнению специалиста, вряд ли увеличится.

"И 2018 год рубль начнет без потрясений, адекватно реагируя на тренды валютного рынка. При сохранении позитивной динамики нефтяных цен старт 2018 года будет на уровне 59 рублей за доллар и 69 за евро", - добавил он.