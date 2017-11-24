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Какой сегодня праздник: 24 ноября 2017 отмечается церковный праздник Федор Студит

Опубликовано 24.11.17 00:08 Какой сегодня праздник: 24 ноября 2017 отмечается церковный праздник Федор Студит

Сегодня, 24 ноября 2017, также празднуют День моржа и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 24 ноября 2017: Федор Студит

24 ноября 2017 года отмечается народный праздник Федор Студит. Церковь в этот день вспоминает святого преподобного Феодора Студита, родившегося в семье чиновника в Византии конце VIII века. Федор получил хорошее образование, женился, но решил служить Богу. По наставлению дяди постригся в монахи и отправился со своей супругой Анной в духовный путь.

Проповедуя христианство, он раскрывал грехи знатных людей, защищал иконы, подвергался гонениям и пыткам, но тяготы не ужшкммт сломили его веру. Федор был преемником игумена Студийского монастыря и разработал устав, который впоследствии был принят во всех обителях, а сам монастырь оказал большое влияние на весь христианский мир.

Крестьяне в этот день ели горячие щи, которые необходимо было употребить сразу же после снятия с огня: считается, что чем больше горячих щей, тем теплее зима.

На Федора Студита люди стараются не выходить из дома, а сидеть как можно ближе к источнику тепла и горячим щам.

По приметам, если в этот день светит солнце, то погода скоро испортится и похолодает, а если начался дождь, то тепло сохранится до праздника Введения.

Теплая погода на Федора - зима будет теплой, а если ясно или падает мокрый снег, то в течение недели наступит оттепель.

Какой сегодня праздник, 24 ноября: День моржа

День моржа отмечается ежегодно 24 ноября с целью привлечения внимания общественности к проблемам тихоокеанских моржей.

Праздник был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Дата имеет символическое значение. В 20-х числах ноября моржи оставляют побережье Чукотского моря и перебираются зимовать в Берингов пролив.

День друзей в США

В США 24 ноября отмечается День друзей. В дословном переводе такое название будет звучать – День завоевания друзей и оказания влияния на людей. В Америке такое торжество отмечают каждый год 24 ноября. Именно в такой день родился известный психолог по имени Дейл Карнеги. Его изданная в 1936 году книга "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей" тут же стала бестселлером. Она пользуется  популярностью и в наши дни.

Кто празднует именины 24 ноября 2017 года?    

Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.

Что произошло 24 ноября 2017 в истории?   

  • 1817 – в Питере состоялась дуэль между графом А. Завадовским и офицером В. Шереметьевым.
  • 1859 – в продаже появился труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов».
  • 1974 – патент на колючую проволоку получил американец Джозеф Глидден.
  • 1905 – началось Севастопольское восстание во главе с лейтенантом П.П. Шмидтом.
  • 1927 – было открытие Московского государственного театра оперетты.
  • 1944 – завершилась наступательная Прибалтийская операция советских войск.
  • 2002 – брянский школьник Ян Непомнящий смог стать чемпионом мира по шахматам среди юниоров.

Кто родился 24 ноября 2017 из знаменитостей?    

  • Бенедикт Спиноза 1632 – нидерландский философ-рационалист, натуралист.
  • Александр Суворов 1729 – русский полководец и генералиссимус.
  • Закари Тейлор 1784 – 12-й президент Америки.
  • Грейс Дарлинг 1815 – национальная британская героиня.
  • Анри де Тулуз-Лотрек 1864 – французский живописец и график.
  • Михель де Клерк 1884 – нидерландский архитектор.
  • Дейл Карнеги 1888 – американский педагог, писатель и психолог.
  • Гарри Кемельман 1908 – американский писатель, мастер иронического детектива.
  • Альфред Шнитке 1934 – советский композитор, педагог.
  • Александр Масляков 1941 – советский и российский телеведущий, организатор и ведущий КВН.
  • Эмир Кустурица 1954 – югославский и сербский кинорежиссер.
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