Какой сегодня праздник: 24 ноября 2017 отмечается церковный праздник Федор Студит

Сегодня, 24 ноября 2017, также празднуют День моржа и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 24 ноября 2017: Федор Студит

24 ноября 2017 года отмечается народный праздник Федор Студит. Церковь в этот день вспоминает святого преподобного Феодора Студита, родившегося в семье чиновника в Византии конце VIII века. Федор получил хорошее образование, женился, но решил служить Богу. По наставлению дяди постригся в монахи и отправился со своей супругой Анной в духовный путь.

Проповедуя христианство, он раскрывал грехи знатных людей, защищал иконы, подвергался гонениям и пыткам, но тяготы не ужшкммт сломили его веру. Федор был преемником игумена Студийского монастыря и разработал устав, который впоследствии был принят во всех обителях, а сам монастырь оказал большое влияние на весь христианский мир.

Крестьяне в этот день ели горячие щи, которые необходимо было употребить сразу же после снятия с огня: считается, что чем больше горячих щей, тем теплее зима.

На Федора Студита люди стараются не выходить из дома, а сидеть как можно ближе к источнику тепла и горячим щам.

По приметам, если в этот день светит солнце, то погода скоро испортится и похолодает, а если начался дождь, то тепло сохранится до праздника Введения.

Теплая погода на Федора - зима будет теплой, а если ясно или падает мокрый снег, то в течение недели наступит оттепель.

Какой сегодня праздник, 24 ноября: День моржа

День моржа отмечается ежегодно 24 ноября с целью привлечения внимания общественности к проблемам тихоокеанских моржей.

Праздник был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Дата имеет символическое значение. В 20-х числах ноября моржи оставляют побережье Чукотского моря и перебираются зимовать в Берингов пролив.

День друзей в США

В США 24 ноября отмечается День друзей. В дословном переводе такое название будет звучать – День завоевания друзей и оказания влияния на людей. В Америке такое торжество отмечают каждый год 24 ноября. Именно в такой день родился известный психолог по имени Дейл Карнеги. Его изданная в 1936 году книга "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей" тут же стала бестселлером. Она пользуется популярностью и в наши дни.

Кто празднует именины 24 ноября 2017 года?

Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.

Что произошло 24 ноября 2017 в истории?

1817 – в Питере состоялась дуэль между графом А. Завадовским и офицером В. Шереметьевым.

1859 – в продаже появился труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов».

1974 – патент на колючую проволоку получил американец Джозеф Глидден.

1905 – началось Севастопольское восстание во главе с лейтенантом П.П. Шмидтом.

1927 – было открытие Московского государственного театра оперетты.

1944 – завершилась наступательная Прибалтийская операция советских войск.

2002 – брянский школьник Ян Непомнящий смог стать чемпионом мира по шахматам среди юниоров.

Кто родился 24 ноября 2017 из знаменитостей?