Курс доллара на сегодня, 24 ноября 2017: эксперт посоветовал россиянам закупаться валютой

Курс валют на сегодня, 24 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 22,47 копеек и составил 69,17 рубля, курс доллара на 24 ноября 2017 упал на 54,39 копейки - до 58,46 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на пятницу снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 40,03 копейки - до 63,28 рубля.

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Старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук во время заседания "Финансово-экономического клуба" в АБН порекомендовал россиянам, планирующим провести новогодние каникулы ужшкммт за границей, сейчас закупаться валютой.

По словам аналитика, в последние три года пары доллар-рубль и евро-рубль демонстрируют сезонность - в середине года российская валюта сильна, но с ноября по январь она слабеет, и такая тенденция, по мнению Ткачука, сохранится в 2017-м. Эксперт уверен, что в ближайшее время рубль будет немного падать.

В целом же он указал, что курсу рубля "особо ничего не угрожает". Согласно прогнозу специалиста, в конце года доллар установится в коридоре 60-61 рубль, а евро будет колебаться у отметки в 70 рублей.

В январе американская и европейская валюта могут еще немного подрасти, хотя сильного скачка эксперты не ожидают. При этом фаза консолидации рубля продолжится еще в течение нескольких лет.