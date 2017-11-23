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Мединский прокомментировал идею запрета в России "Смерти Сталина"

Опубликовано 23.11.17 18:41 Мединский прокомментировал идею запрета в России "Смерти Сталина"

Глава Минкультуры Владимир Мединский прокомментировал возможный запрет фильма «Смерть Сталина» в российском прокате.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что к его ведомству не обращались с призывом запретить прокат фильма "Смерть Сталина", пишет "Интерфакс".

"Не в курсе", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос, поступали ли в министерство предложения о запрете проката этой ленты. По его словам, министерство придерживается другой позиции - "у нас свобода слова".

«Вам лишь бы что-то запретить. Мы наоборот придерживаемся другой позиции. У нас свобода слова», — подчеркнул Мединский, которого цитирует РИА ФАН.

«Смерть Сталина» — сатирическая ужшкммт комедия Армандо Януччи, снятая по графическому роману Фабьена Нури и Тьерри Робина. Премьера картины прошла на кинофестивале в Торонто 15 сентября.

Как сообщается на сайте кинопрокатной компании "Вольга", выход на российские экраны британской сатирической комедии Армандо Яннуччи "Смерть Сталина", снятой по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, запланирован на январь 2018 года. Мировая премьера состоялась в сентябре текущего года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В главных ролях - Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко и др.
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