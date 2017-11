Жуткий инцидент, чудом не обернувшийся гибелью для одного из местных жителей, произошел на северо-востоке Китая: мужчина остался жив, несмотря на то, что оказался в эпицентре сразу двух страшных событий в течение десяти секунд.

Сначала китайца едва не сбила машина, врезавшаяся в припаркованный рядом автомобиль. Через несколько секунд после аварии на мужчину едва не ужшкммт упал сломавшийся в результате ДТП фонарный столб.

