Курская стриптизерша боится за жизнь сына и подает в суд на заказчиков

Курский «семейный стриптиз» при ребенке обсудили в «Вечернем Урганте». Между тем в Сети началась травля приглашенной стриптизерши.

Кадры скандального видеоролика из Курска, выложенного 21 ноября в одной из соцсетей, где стриптизерша исполняет откровенный танец в присутствии маленького ребенка, добрались до федеральных телеканалов. Вчера, 22 ноября, об этом рассказал ведущий Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант» на Первом.

«В Курске такой семейный праздник: в обычной квартире сестра подарила брату, видимо, на день рождения девушку в костюме сотрудника ГИБДД, исполняющую откровенный танец для именинника. В кадре было несколько ужшкммт человек в колготках. Я уточню — стриптизерша в черных», - цитирует ведущего курская газета "Друг для друга".

После показа части ролика Иван Ургант заявил: «Давайте разбираться. Что мы можем узнать из этой новости. Стриптиз в Курске стоит 3 тысячи рублей, это раз. В квартирах преобладает консервативный сдержанный стиль. Курских детей не смущает стриптиз. С другой стороны, а чего он должен смущать, может, воспитательница пришла в гости. Остается порадоваться, как россияне умеют отдыхать».

Между тем в настоящий момент разворачивается настоящая травля в отношении... танцовщицы, которая исполняла тот злосчастный танец, — Анны Литвиновой.

"Ко мне еще задолго до торжества пришла девушка Яна и заказала стриптиз для своего брата на день рождения. Ему исполнялось 20 лет. Мы долго подбирали костюм и решили, что я выйду в образе полицейского. Так как брат учится на юриста, Яне показалось, что это будет символично", - рассказала она "Московскому комсомольцу".

После появления видео, по ее словам, ей сразу начали звонить друзья и знакомые.

"Потом его разместили в более известной группе. Тогда пользователи стали мне лично писать свои комментарии, в том числе нелицеприятные. Обзывали жуткими словами, угрожали… Но самое ужасное, что это отразилось и на моем сыне. Ему 11 лет. Егору также стали писать разные люди, обзывать, угрожать… Мне даже пришлось сегодня не пустить его в школу и отобрать телефон. Я опасаюсь за его жизнь и за его психику", - пожаловалась девушка.

По ее словам, сейчас она со своим адвокатом готовит иск по поводу незаконной видеосъемки танца и его публикации в Сети, пытается оценить сумму морального ущерба.