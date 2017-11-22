В Смоленске мужчина умер в больнице после нескольких часов ожидания помощи

В коридоре приемного покоя мимо пострадавшего проходили медики, не пытаясь оказать ему помощь.

В Интернете опубликовали жуткую видеозапись, на которой запечатлено, как сотрудники больницы Красного Креста в Смоленске 15 минут не оказывали помощи раненному пациенту.

По словам журналистов, мужчина с травмой головы, весь в крови в течение нескольких часов сидел на полу медицинского учреждения. Все это время мимо него ходили врачи, привозили больных и увозили мусор.

Известно, что в этот день 47-летний Артем отмечал с друзьями день ужшкммт рождения. Возле ресторана к нему подошли трое мужчин, и произошла потасовка, во время которых один из участников драки ударил Артема по голове кастетом.

По словам родных, примерно в 23 часа пострадавший оказался в приемном отделении. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина вышел из кабинета спустя пять с лишним часов ожидания. В 4:20 он рухнул в коридоре, сильно ударившись головой.

Заметившая лежащего на полу окровавленного мужчину медработница пару раз подошла к Артему, но быстро потеряла к нему интерес и ушла. Другие проходящие мимо врачи также не предпринимали никаких действий. По информации Readovka, лишь спустя 15 минут, когда мужчина начал хрипеть и стонать, ему начали оказывать помощь. На видео заснято, как врачи потащили пациента по полу, оставляя след крови.

Через некоторое время мужчина впал в кому, спустя девять дней ему провели трепанацию черепа, не оповестив при этом родственников. В итоге Артем умер не приходя в сознание.

"Весь персонал утверждает, что он вел себя грубо и жестоко! А самое главное, что он был сильно пьян! Что ему не свойственно… Удивило и то, что мой брат числился как „неизвестный“, который поступил в 4:00, а его зарегистрировали в 23:00 как пострадавшего в ДТП. А я своими глазами просматривала все камеры, он не выходил из этого треклятого кабинета!" - рассказала сестра погибшего Карина.

"После упрямый пациент куда-то вышел за территорию больницы. Вернулся только около четырех утра. В коридоре приемного отделения упал, ударившись затылком об плитку, потерял сознание. От сильнейшего удара расколол себе череп, и всю левую сторону его тела парализовало, а из уха стекала кровь. Медицинская помощь, со слов доктора, была оказана незамедлительно", - такую точку зрения озвучили медработники.

По мнению родственников Артема, его можно было спасти в случае своевременного оказания медицинской помощи. Отмечается, что СКР отказал в возбуждении уголовного дела.