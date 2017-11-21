Кремль назвал дату большой пресс-конференции Владимира Путина для представителей СМИ.

14 декабря 2017 года в 12.00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Департамент аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации начинает приём заявок на участие в пресс-конференции, сообщается на сайте Кремля.

Заявки принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД.

Дата окончания аккредитации — 17.00 мск 1 декабря.

Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Мероприятия отличаются большой продолжительностью — рекордной стала ужшкммт пресс-конференция 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов.

В прошлом году общение с журналистами продлилось 3 часа 50 минут, президенту задали 67 вопросов, напоминает РИА Новости.