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Составлен ТОП-5 лучших городов России с точки зрения экологии

Опубликовано 21.11.17 15:02 Составлен ТОП-5 лучших городов России с точки зрения экологии

Минприроды РФ опубликовало составленный совместно с Общероссийским народным фронтом экологический рейтинг городов.

Набережные Челны, Казань, Воронеж, Магас и Вологда стали лидерами рейтинга городов по экоразвитию за 2016 год. Как сообщили в пресс‐службе минприроды России, список готовился совместно с Общероссийским народным фронтом. Информацию собирали и обобщали на основе данных, полученных от муниципальных органов власти.

Следом идут  Горно-Алтайск, Оренбург, Грозный, Йошкар-Ола и Владикавказ. Москва в рейтинге заняла 16-е место, а Санкт-Петербург  26-е. Худшие показатели продемонстрировали Южно-Сахалинск, Рязань и Махачкала.

Кроме того, более 30 городов в рейтинге получили самое низкое место за ужшкммт то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. В их число вошли в том числе Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск, отмечается на сайте ОНФ.

Результаты «Экологического рейтинга российских городов - 2017» полностью:
1. Набережные Челны
2. Казань
3. Воронеж
4. Магас
5. Вологда
6. Горно-Алтайск
7. Оренбург
8. Грозный
9. Йошкар-Ола
10. Владикавказ
11. Орел
12. Ярославль
13. Курск
14. Киров
15. Подольск
16. Москва
17. Ханты-Мансийск
18. Уфа
19. Ижевск
20. Новокузнецк
21. Якутск
22. Мурманск
23. Барнаул
24. Красногорск
25. Калуга
26. Санкт-Петербург
27. Тула
28. Мытищи
29. Пермь
30. Краснодар
31. Пенза
32. Тольятти
33. Самара
34. Челябинск
35. Абакан
36. Курган
37. Владимир
38. Нальчик
39. Кемерово
40. Тамбов
41. Сочи
42. Брянск
43. Белгород
44. Великий Новгород
45. Магадан
46. Нижневартовск
47. Омск
48. Нефтеюганск
49. Иркутск
50. Липецк
51. Сургут
52. Новосибирск
53. Улан-Удэ
54. Екатеринбург
55. Волгоград
56. Ростов-на-Дону
57. Ульяновск
58. Астрахань
59. Салехард
60. Тюмень
61. Архангельск
62. Черкесск
63. Владивосток
64. Нижний Тагил
65. Чита
66. Саратов
67. Южно-Сахалинск
68. Рязань
69. Махачкала
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