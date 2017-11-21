Сечин в третий раз пропускает заседание суда по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин не сможет принять участие в назначенном на 22 ноября заседании суда по делу Алексея Улюкаева.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин не сможет прийти на следующее заседание суда по делу бывшего министра Алексея Улюкаева, сообщил в интервью "Коммерсантъ FM" пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев. По его словам, в эти дни премьер-министр Дмитрий Медведев по плану посетит объект в Ханты-Мансийском автономном округе, где его будет сопровождать Сечин. И вернуться в Москву к 22 ноября глава компании не сможет.

"График премьер-министра формируется заранее. И поэтому, если бы кто-то озаботился этим ужшкммт вопросом, то мог бы в непубличном порядке с некоторой достаточно большой вероятностью получить об этом сведения. Но никто не интересовался никаким графиком. Просто назначают заседания и объявляют о том, что они послали повестку, о чем мы узнаем из СМИ. Я не знаю, дошла ли повестка на этот раз — она же не мне", - подчеркнул Леонтьев.

По его словам, очень большая часть графика Игоря Сечина — не совсем его график. Дело в том, что Сечин возглавляет крупнейшую компанию, чье расписание, действия находятся в контексте расписания других лиц.

Сам глава "Роснефти" сообщил, что планирует рабочие встречи в ХМАО 22 ноября. "Я здесь завтра встречаюсь с губернатором, собираем коллектив, подводим итоги поездки премьер-министра", - сказал Сечин журналистам. Его цитирует ТАСС.

"Это же не первый случай, когда суд имеет дело с человеком, занимающим определенную позицию и связанным определенными обязательствами, чтобы договориться о той или иной степени взаимодействия с ним. Игорь Сечин участвовал в следственных действиях, что зафиксировано, как минимум, четырьмя протоколами. И никаких, насколько я понимаю, проблем у следственных органов с организацией взаимодействия не возникало. Это все носит совершенно искусственный характер", - резюмировал его пресс-секреталь.

Ранее Игорь Сечин уже дважды не являлся на суд по делу экс-министра экономического развития. Но при этом в комментарии журналистам он пояснил, что «выполнит все необходимые условия суда, как только мы сможем согласовать все графики».

В свою очередь, адвокат Алексея Улюкаева Лариса Каштанова заявила, что явка главы «Роснефти» в суд во многом зависит от позиции стороны обвинения: "Игорь Сечин является свидетелем со стороны обвинения, поэтому приоритеты все у прокуроров — насколько они захотят его видеть на судебном заседании, будут ли настаивать. Соответственно, у суда есть право, но не обязанность оформить привод в связи с неявкой в суд без уважительных причин".