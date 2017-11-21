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Путин объявил о завершении военной операции в Сирии

Опубликовано 21.11.17 09:17 Путин объявил о завершении военной операции в Сирии

Владимир Путин в Сочи встретился с Башаром Асадом.

Накануне в Сочи состоялись переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин также представил Башара Асада руководящему составу Министерства обороны и Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, присутствующему в Сочи для проведения очередной серии совещаний по вопросам военного строительства и Государственной программы вооружения.

Российский лидер поздравил коллегу с результатами, которых добивается Сирия в борьбе с террористами: "За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно ужшкммт на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее".

«Думаю, теперь самое главное, конечно, перейти к политическим процессам, и с удовлетворением отмечаю Вашу готовность работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования», — отметил Путин.

В свою очередь, Асад отметил, что Сирия "рассчитывает на поддержку России в том, чтобы обеспечить невмешательство внешних игроков в политический процесс и чтобы с внешней стороны оказывалась лишь поддержка процессу, который будут вести сами сирийцы".
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