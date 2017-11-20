"Он живет на другой планете": Анатолий Быков разочаровался в Путине

Лидер регионального отделения партии "Патриоты России" неожиданно изменил свою позицию и жестко раскритиковал действующего президента Владимира Путина.

Известный красноярский политик, лидер регионального отделения партии "Патриоты России" Анатолий Быков дал подробное интервью изданию KrasNews. Видео уже выложено в Сеть.

«У меня такое ощущение, что наш президент не живет в России. Он живет на другой планете. Я стал это осознавать и понимать, хотя я за него 15 лет голосовал, агитировал, но сейчас с каждым днем я начинаю понимать, что это, наверно, было заблуждение. Это была имитация всей работы», - заявил Быков.

В целом Москва ужшкммт и Петербург, как считает политик - это уже не Россия, это некие образования, живущие вне России. Режим Путина, по мнению Быкова, "ограбил страну", а ее саму "захватил враг".

Разочарование в Путине Быков испытал после того, как тот наградил бывшего красноярского губернатора Виктора Толоконского орденом Александра Невского. При этом, по мнению Быкова, работа Толоконского, как и других губернаторов, негативно сказалась на жизни в крае.

«Или его (Путина — прим.) специально усыпляют, что он не владеет информацией, или он целенаправленно издевается над народом, над обществом, которое, например, знает, как господин Толоконский работал в Красноярском крае», - резюмировал бизнесмен.