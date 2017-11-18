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Зонд Juno прислал на Землю фото гигантского белого урагана на Юпитере

Опубликовано 18.11.17 12:17 Зонд Juno прислал на Землю фото гигантского белого урагана на Юпитере

Автоматическая станция Juno получила фото урагана на Юпитере размером с четверть Земли.

Автоматическая станция Juno получила необычно детальные фотографии Юпитера, на которых можно увидеть гигантский шторм размером с четверть Земли, недавно возникший в северном полушарии планеты-гиганта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Юго-Западного исследовательского института.

На одном из них можно увидеть гигантский ураган, чья длина составляет примерно 3250 километров, а ширина – около 3 тысяч километров, что сопоставимо с размерами небольшой землеподобной планеты.

Этот ураган, как предполагают ученые, возник ужшкммт относительно недавно в средних широтах северного полушария Юпитера. Его белый цвет объясняется тем, что он покрыт множеством облаков, состоящих из мелких частичек аммиачного и водяного льда, движущихся с огромной скоростью. Темные регионы в центре вихря тоже представляют собой облака, на которые падает тень от "соседей", расположенных чуть выше их.

Изучение таких штормов, как надеются планетологи, поможет нам понять, как рождаются аналогичные структуры на Юпитере и раскрыть тайну того, почему самый крупный ураган в его атмосфере, Большое красное пятно, не прекращает своего существования уже более трех веков.
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