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10 Симоньян ответила Маккейну на слова о журналистах и зачитала стих о Навальном на "России 1"

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Симоньян ответила Маккейну на слова о журналистах и зачитала стих о Навальном на "России 1"

Опубликовано 17.11.17 13:16 Симоньян ответила Маккейну на слова о журналистах и зачитала стих о Навальном на "России 1"

Симоньян зачитала стихотворение про Навального в прямом эфире «России 1» без согласования с авторами передачи.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление американского сенатора Джона Маккейна, который выразил негодование в связи с принятием Госдумой закона, согласно которому СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в России иностранными агентами, говорится на сайте телеканала.

«Не читал Маккейн Оруэлла и не слышал про «все животные равны, но одни животные равнее, чем другие». А если читал, то ни фига не понял, конечно», — написала Маргарита Симоньян в своём Twitter.

Ранее Маккейн заявил, что телеканал RT не следует ужшкммт сравнивать с радиостанциями «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также телеканалами CNN и BBC.

Позже Симоньян, комментируя высказывание сенатора Джона Маккейна, заявила, что они на самом деле занимаются исключительно пиаром российской оппозиции.

"Я хочу пример привести, чем на самом деле занимаются американские СМИ, оплачиваемые госдепом, чем они занимаются в России. Маккейн нам рассказывает, что они занимаются журналистикой, а мы (RT- ред.) – "пропагандой". На самом деле американские СМИ, работающие в России, занимаются только и исключительно пиаром российской оппозиции и антипиаром (Владимира) Путина. Они работают как пресс-служба просто российской оппозиции", — сказала Симоньян в четверг в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". Ее цитирует РИА Новости.

Также главный редактор телеканала RT прочитала стихи, в которых звучат фамильярные обращения к Владимиру Путину и целый ряд упрёков к президенту, а завтрашним «выбором» называется Алексей Навальный. Симоньян заявила, что это стихотворение - результат работы Госдепартамента США и оно «оплачено американскими налогоплательщиками», отмечает "Говорит Москва".

Ведущая передачи «60 минут», в которой прозвучало это выступление, Ольга Скабеева прокомментировала эту ситцацию радиостанции «Говорит Москва»: «У нас нет никакого сценария в этом смысле слова. У нас люди приходят и высказывают своё мнение. Таково устройство передачи».
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