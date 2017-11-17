Какой сегодня праздник: 17 ноября 2017 отмечается церковный праздник Ерема - сиди дома

Сегодня, 17 ноября 2017 года, отмечают Международный день студентов, День участковых уполномоченных полиции и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 17 ноября 2017: Ерема - сиди дома

17 ноября 2017 года отмечается народный праздник Ерема - сиди дома. Церковь в этот день вспоминает святых мучеников Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея.

По преданию Никандр и Ермей были учениками апостола Тита, который, в свою очередь, принял веру от апостола Павла. Тит посвятил их в искусство проповедования и совершил в отношении них таинство священства.

В результате Никандр и Ермей обратили в христианскую веру многих язычников. Однажды их ужшкммт схватили и представили градоначальнику Ливани.. Проводя свой допрос, тот пытался склонить их к отречению от веры, но ни уговоры, ни угрозы не помогли. Тогда палачам было приказано совершить над ними пытки: волочение по камням, разрывание тел крюками и сжигание в печи. Никандр и Ермей постоянно молились, и Господь Бог помог им преодолеть все испытания. Тогда градоначальник приказал взять гвозди и проткнуть головы и сердца мучеников, а их тела бросить в яму и закидать землей. Они были преданы земле живыми, но Господь Бог забрал их души в свое небесное царство.

В народе считали, что в этот день по улицам разгуливает нечистая сила, поэтому люди старались не выходить из дома.

К Ереме на дверях дома, над окнами, на ставнях вырезают кресты, серпы и другие обереги от злых духов.

В этот день нельзя давать кому-то свои вещи, продукты, огонь и даже угли, в особенности соседям.

По приметам, если появилось больше обычного мышей, то зима будет суровой.

Если солнце окружено белыми кругами, то жди снежную бурю.

Какой сегодня праздник, 17 ноября: Международный день студентов

17 ноября отмечается Международный день студентов. Этот праздник справляют все учащиеся университетов и институтов, колледжей и техникумов, а также других учебных заведений по всему миру.

В нашей стране Международный День студентов не получил особого распространения: массовые мероприятия в честь учащихся ВУЗов проходят у нас 25 января.

День участковых уполномоченных полиции (День участкового)

В России 17 ноября отмечается День участкового. Празднование этого события закреплено приказом МВД РФ от 6 сентября 2002 года № 868 "Об объявлении дня участковых уполномоченных милиции". Документ подписал временно исполняющий обязанности министра внутренних дел, генерал–полковник милиции В.А. Васильев. В 2017 году дату справляют 16-й раз.

Международный день недоношенных детей

Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Изначально праздник назывался Международный день повышения осведомленности о недоношенности. Впервые его отметили в 2009 году представители Европейского Фонда по уходу за новорожденным детьми и партнерских европейских организаций. В следующем году к празднованию присоединились организация March of Dimes, Национальный фонд мам недоношенных детей Австралии, международный фонд помощи странам Африки Little Big Souls, все члены объединения Мир недоношенных детей. В 2011 году событие приобрело современное название и всемирный масштаб.

День военно-медицинского работника Армении

В Армении в этот день в 1992 году завершилось формирование военно-медицинского госпиталя Вооруженных сил. В тех самых пор эту дату принято считать таким вот мероприятием. После того, как в мае 1994 года в Москве было подписано соглашение о прекращении войны министрами обороны Карабаха, Армении и Азербайджана, то руководство ВС Армении решило сосредоточиться на внутренних задачах военного строительства.

Кто празднует именины 17 ноября 2017 года?

Александр, Евгения, Иван, Илья, Николай, Порфирий, Степан.

Что произошло 17 ноября 2017 в истории?

1558 – на английский престол взошла последняя королева из династии Тюдоров – Елизавета I.

1757 – в Питере учреждена Академия художеств.

1869 – Суэцкий канал был открыт для судоходства.

1948 – в Питере поставили на вечную стоянку крейсер Аврора.

1989 – в Чехословакии началась бархатная революция.

Кто родился 17 ноября 2017 из знаменитостей?