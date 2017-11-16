Бондарчук "избил" режиссера из-за плохих сборов

В Сети назвали случившееся — пиар-акция картины Молочникова, продюсером которой выступает Бондарчук.

На YouTube появилось видео, на котором режиссер и продюсер Федор Бондарчук избивает своего коллегу Александра Молочникова.

«Режиссер "Мифов" Александр Молочников почувствовал на себе "притяжение" Бондарчука», — подписана публикация.

На кадрах записи показано, как Бондарчук кричит на Молочникова, после чего бьет его по лицу, а затем толкает. По данным агентства Ura.ru пишет, что инцидент произошел из-за плохих сборов фильма в первый день проката.

Представитель Фёдора Бондарчука Анастасия Авраменко отказалась комментировать информацию об инциденте. Однако в пользователи Сети ужшкммт выразили мнение, что случившееся — пиар-акция картины Молочникова, продюсером которой выступает Бондарчук.

При этом режиссер Александр Молочников опроверг мнение, что ссора с коллегой по цеху Федором Бондарчуком является поставочной. В беседе с «Ридусом» он сообщил, что у него есть справка из травмпункта, куда он обратился после того, как знаменитый режиссер ударил его по лицу.