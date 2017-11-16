Депутат Госдумы от ЕР пригрозил тюрьмой СМИ - "иностранным агентам"

Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах в ответ на притеснение RT и Sputnik в США.

Бывший журналист НТВ и ВГТРК, ныне депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко пригрозил СМИ, получившим предписание зарегистрироваться как иностранный агент, тюрьмой — в случае, если они будут уклоняться от такого предписания. Как утверждает издание The Insider, об этом Ревенко заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Это не карательные меры, это ответственность за несоблюдение закона РФ. Кроме того, Минюст РФ достаточно быстро воспользуется возможностями, которые предоставляет им законодательство», — заявил бывший журналист.

«У нас существует статья 300 «прим» УК РФ — «злостное уклонение ужшкммт от исполнения обязанностей определенных законодательством РФ о НКО, выполняющих функцию иноагента», — отметил Ревенко, добавив, что «там предусматриваются большие штрафы, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Правда, по его словам, в этих статьях ничего не сказано про СМИ, которые признаются иноагентами. Так что депутатам, возможно, еще придется вернуться к этой теме и уточнить законодательство в этой части.

Ранее в среду депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны «иностранным агентом» на российской территории. Документ поддержали все 414 депутатов нижней палаты парламента.

«Госдума приняла закон единогласно. 414 — за, против — нет, воздержавшихся нет», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает «Газета.ру».

Теперь принятый законопроект рассмотрят в Совфеде, после чего документ направят на подпись президенту России Владимиру Путину.

По сути, Госдума распространила нормы закона об НКО 2012 года на средства массовой информации, отмечает RT.

Принятые нижней палатой парламента поправки являются ответом на притеснения RT и Sputnik на территории Соединённых Штатов. 13 ноября телеканал RT America был вынужден зарегистрироваться в качестве иноагента, и в Госдуме пообещали зеркально ответить на действия властей США.