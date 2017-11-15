РЖД запустила пассажирские поезда в обход Украины

Эксперт оценил комфортность российской железной дороги в обход Украины.

Пассажирские транзитные поезда с 15 ноября начали ходить в обход Украины. Их пустили по новому участку железной дороги Журавка-Миллерово. Длина участка 140 километров. Он проходит по территории Воронежской и Ростовской областей, пишет "РГ".

По новому участку идут поезда, следующие без остановок из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и в обратном направлении. В дальнейшем планируется запустить в обход Украины все поезда, следующие в южные города. Двухпутную электрифицированную линию начали ужшкммт строить после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Прокладка путей была завершена в августе.

Курсирование российских пассажирских поездов по железнодорожному обходу Украины будет безопаснее и комфортнее для пассажиров, считает генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян.

"Пассажирское движение по новой линии Журавка — Миллерово определенно будет безопаснее и комфортнее для пассажиров", — сообщил Саакян РИА Новости.

Во-первых, пояснил он, меньше риск остановки поездов, что могло привести к задержке с прибытием. Во-вторых, сложные отношения с Украиной сохраняются, поэтому в таких условиях пассажирам будет комфортнее совершать поездку без пересечения границ.

Стоимость строительства железной дороги Журавка — Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. До этого российские поезда, идущие на юг России, пересекали небольшой участок по территории Украины.