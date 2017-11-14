 
TOP 10

1 СМИ: Джигарханян переписал наследство на своего друга

2 Макаревич грубо прокомментировал уход из группы клавишника

3 Эксперты: доллар и евро взлетят до августовских значений

4 Италия проиграла Швеции и впервые за 60 лет не сыграет на ЧМ

5 Путин определился с участием в выборах 2018 года, а СМИ узнали сценарий его кампании

6 В Саранске обрушилась новостройка: есть жертвы

7 Ученые рассказали, что произойдет с человеком в черной дыре

8 Эксперт рассказал о том, почему Михаил Задорнов заболел раком

9 СМИ: пьяные полицейские устроили дебош в стриптиз-клубе Волгограда

10 Сеть "взорвало" ВИДЕО новых танцев Савченко в клубе

Новости наших партнеров

Италия проиграла Швеции и впервые за 60 лет не сыграет на ЧМ

Опубликовано 14.11.17 08:45 Италия проиграла Швеции и впервые за 60 лет не сыграет на ЧМ

После матча со Швецией, итальянский вратарь Буффон со слезами на глазах объявил об уходе из сборной.

Итальянская футбольная сборная провела ничейный ответный стыковый матч с командой Швеции и в итоге не смогла пробиться в финальную часть Чемпионата мира-2018 в России.

Прошедший в Милане поединок закончился со счетом 0:0, а первый матч окончился поражением итальянцев - 0:1.

До этого сборная Италии не вышла в финальную стадию мундиаля в 1956 году.

После завершения матча со Швецией, голкипер итальянцев Джанлуиджи Буффон со слезами ужшкммт на глазах объявил о завершении игровой карьеры в сборной.

"Жаль, что моя последняя официальная игра совпала с невыходом команды на чемпионат мира. Это печально. Не для меня, не для футбольного движения, а потому что мы провалили то, что могло быть действительно важным для страны. Это единственное сожаление, которое у меня есть и, конечно же, не то, что я заканчиваю свою карьеру, так как время проходит, и это правильно", - цитирует 39-летyнего спортсмена "Р-Спорт" со ссылкой на зарубежные источники.

Отметим, что кроме Буффона свою карьеру в сборной также завершают полузащитник Даниэля Де Росси и защитники Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини.
Другие материалы по этой теме

Сборные Испании и Италии сыграют в отборочном матче к ЧМ 2018

Россия и Италия сыграют в матче ЧМ по хоккею 2017

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга