Италия проиграла Швеции и впервые за 60 лет не сыграет на ЧМ

После матча со Швецией, итальянский вратарь Буффон со слезами на глазах объявил об уходе из сборной.

Итальянская футбольная сборная провела ничейный ответный стыковый матч с командой Швеции и в итоге не смогла пробиться в финальную часть Чемпионата мира-2018 в России.

Прошедший в Милане поединок закончился со счетом 0:0, а первый матч окончился поражением итальянцев - 0:1.

До этого сборная Италии не вышла в финальную стадию мундиаля в 1956 году.

После завершения матча со Швецией, голкипер итальянцев Джанлуиджи Буффон со слезами ужшкммт на глазах объявил о завершении игровой карьеры в сборной.

"Жаль, что моя последняя официальная игра совпала с невыходом команды на чемпионат мира. Это печально. Не для меня, не для футбольного движения, а потому что мы провалили то, что могло быть действительно важным для страны. Это единственное сожаление, которое у меня есть и, конечно же, не то, что я заканчиваю свою карьеру, так как время проходит, и это правильно", - цитирует 39-летyнего спортсмена "Р-Спорт" со ссылкой на зарубежные источники.

Отметим, что кроме Буффона свою карьеру в сборной также завершают полузащитник Даниэля Де Росси и защитники Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини.