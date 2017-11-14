Курс доллара и евро на сегодня, 14 ноября 2017: доллар и евро взлетят до августовских значений - эксперты

Курс валют на сегодня, 14 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 ноября 2017 составляет 59,18 руб., курс евро на сегодня - 68,91 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 14 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,09 руб. при покупке и 61,21 руб. при продаже банком, курс евро на 14 ноября 2017 равен 67,81 руб. и 71,31 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко констатирует, что курс доллара ужшкммт остается под давлением третью неделю подряд на волне ряда факторов, первым из которых является ожидание выплаты по внешним государственным и корпоративным долгам. При этом пик выплат приходится на конец года и сопровождается покупками иностранной валюты, что, безусловно, тут же влияет на курс рубля.

Второй причиной, по мнению эксперта, является укрепление американского доллара на внешнем валютном рынке Форекс на волне ожиданий как повышения процентных ставок в декабре ФРС США, так и принятия новой налоговой реформы. Третьим фактором Костенко называет высокую вероятность понижения процентных ставок ЦБ РФ на заседании регулятора в ноябре - до уровня в 8 процентов с 8,25%.

"И четвертым фактором локальной слабости рубля является новость о том, что Минфин РФ будет в больших объемах покупать иностранную валюту для пополнения валютных резервов. Вероятно, он будет это активно делать в налоговый период, когда компании-экспортеры будут продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, что позволит компенсировать давление на рубль", - сказал аналитик. Его цитирует "Российская Газета".

Учитывая эти обстоятельства, эксперт предположил, что в ближайшее время, скорее всего, плавно продолжится ослабление рубля, однако регулятор не позволит национальной валюте слишком сильно упасть, хотя, по мнению Костенко, будет иметь место постепенное контролируемое снижение.

"Мы ожидаем, что во вторник общая тенденция на ослабление рубля против евро и американского доллара, скорее всего, продолжится. Эта тенденция будет поддерживаться, если снижение цен на сырую нефть не прекратится. В этом случае можно ожидать ослабления рубля к доллару до уровня августа (60 рублей), а к евро к 70 рублей. В перспективе, вероятнее всего, динамика ослабления продолжится, которая может усилиться на волне позитивных данных экономической статистики из еврозоны и США", - добавил он.