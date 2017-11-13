СМИ: пьяные полицейские устроили дебош в стриптиз-клубе Волгограда

Саратовское ГУ МВД проверит инцидент с полицейскими в ночном клубе Волгограда - дебоширам грозит увольнение по статье.

Двое саратовских полицейских в ночь на воскресенье нарушили общественный порядок в развлекательном заведении Волгограда, за что им может грозить увольнение, сообщила пресс-служба главка МВД по Саратовской области.

Сообщается, что по данному факту руководством ГУ МВД России по Саратовской области назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Как пишет "Ридус", посетители ужшкммт волгоградского стриптиз-клуба на Глубокоовражной улице стали свидетелями дебоша, который устроили приехавшие в заведение из Саратова отдохнуть и расслабиться полицейские. В какой-то момент гости перебрали с алкоголем и начали вести себя вызывающе, а после прибытия наряда полиции устроили настоящий дебош.

«Слышишь, ты, волгоградский! Ты кто ваще? Я тя уроню», — угрожал местному коллеге нетрезвый страж правопорядка из Саратова, сопровождая свою невнятную речь массой нецензурных выражений.

«Корочки» полицейских из Волгограда не смутили, чудом не случилось драки — один из саратовских оказался достаточно сообразителен, чтобы урезонить разбушевавшегося коллегу. Тем не менее его поведение осталось зафиксировано на видеокамеру.

Как уточняет "Блокнот-Волгоград", посещение стриптиз-клуба не было связано с работой, и во время отдыха полицейские нарушили общественный порядок.

Полицейские в стриптиз-клубе «69» на улице Глубокоовражная, 6 всю ночь выпивали и заодно угощали всех прекрасных дам. Около 5 утра полицейские получили на руки счет: им нужно было оплатить 10 тысяч рублей.