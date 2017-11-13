Какой сегодня праздник: 13 ноября 2017 отмечается церковный праздник Спиридон и Никодим

Сегодня, 13 ноября 2017, также отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты, Международный день слепых, Всемирный день доброты и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 13 ноября 2017: Спиридон и Никодим

13 ноября 2017 года отмечается народный праздник Спиридон и Никодим. В народе его также называют Днем матицы. В православном календаре это дата почтения памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.

Спиридон пришел в Печерский монастырь во времена служения игумена Пимена. Он был уже мужчиной в годах, непорочен, трудолюбив. Его поставили на изготовление просфор. Этим же послушанием занимался и Никодим. В течение 30 лет они пекли ужшкммт просфоры, беспрестанно молились Господу Богу и читали псалмы.

Спиридон был известен своими чудесами. Однажды загорелась пекарня, где он работал – огонь вырвался из печи и захватил крышу. Блаженный Спиридон схватил свою мантию и заткнул ею печь, затем связал рукава своей власяницы и набрал в нее воды. Иноки помогли ему залить пожар. Велико было их удивление, когда они увидели, что мантия и власяница не сгорели.

На Спиридона и Никодима рыбаки начинают ловить рыбу, не взирая на погоду. Считается, что если поймать в этот день рыбу, сделать ее начинкой для пирогов, и каждый член семьи отведает эту стряпню, то в доме поселится благоразумие, и все будут здоровыми.

Также сегодня выходят на охоту охотники. По поверью, добытая и съеденная зайчатина сделает мужчину красивым и привлекательным для противоположного пола, а заячьи лапы, как трофей, принесут удачу в жизни.

По приметам, если снегирь запел – жди скорой зимы, а если медвежья берлога располагается на возвышенности – быть весеннему половодью.

Теплая погода днем предвещает усиление ветра в ближайшие 2-3 дня.

Воробьи громко расчирикались – к хорошей погоде, а если рыбаки поругались, то вся зимняя рыбалка будет безрезультативной.

День войск радиационной, химической и биологической защиты (памятный день)

13 ноября отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. Этот день является памятной датой и установлен Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г. № 549. В 2017 году его справляют 12-й раз.

Согласно приказу № 220 Революционного Военного Совета 13 ноября 1918 года, в русской армии были созданы первые подразделения химзащиты – Особый химический отдел (№ 9), который занимался учетом и хранением военно-химического имущества. Этот день считается датой образования войск РХБЗ. Современное название данные подразделения получили лишь в августе 1992 г. (до этого именовались химическими войсками).

Международный день слепых

Международный день слепых отмечается традиционно 13 ноября. Это событие было учреждено по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1984 году. Дата праздника приурочена ко дню рождения француза Валентина Гаюи, известного во всем мире как первый учитель и воспитатель лиц с нарушением зрения. Он основал первые школы для слепых в Париже и Санкт-Петербурге в конце XVIII – начале XIX века. До этого в мире не было ни одного учебного заведения, в котором могли бы обучаться люди с недостатками зрения.

Какой сегодня праздник, 13 ноября: Всемирный день доброты

Каждый год 13 ноября отмечается Всемирный день доброты . Он возник в 1998 году в Токио, когда страны, преимущественно тихоокеанского региона, и примкнувшая к ним Англия впервые провели симпозиум под названием «Всемирное движение за доброту». Позже к ним присоединились и другие государства.

Кто празднует именины 13 ноября 2017 года?

Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор и Яков.

Что произошло 13 ноября 2017 в истории?

1758 – был основан 1-й Московский медицинский институт, теперь его называют – Московская академия имени И.М.Сеченова.

1851 – введена в эксплуатацию Николаевская железная дорога.

1872 – в свет вышло первое издание Азбуки Льва Толстого.

1918 – образовано Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

1921 – основан Государственный академический театр имени Евг. Вахтангова.

Кто родился 13 ноября 2017 из знаменитостей?