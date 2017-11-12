Макаревич уволил клавишника из-за позиции по Крыму

Решение музыкант принял незадолго до гастролей на Украине.

Журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook заявил, что перед гастролями на Украине группы «Машины времени» ее лидер Андрей Макаревич решил заменить клавишника Андрея Державина из-за позиции последнего по принадлежности Крыма.

"Согласно последней информации, перед гастролями в Украине Андрей Макаревич решил заменить клавишника группы "Машина времени" Андрея Державина, подписавшего "открытое письмо Путину" в поддержку аннексии Крыма и войны, на другого музыканта. Причем не только на период гастролей. Если информация верная, то ужшкммт спасибо Андрею Вадимовичу (и, возможно, Александру Кутикову) за чёткое понимание ситуации. Ну и, конечно, хорошо, что украинцы своей принципиальностью помогли", - написал Муждабаев.

Напомним, в 2015 году в украинских СМИ уже обсуждалась новость, что Макаревич выгнал Державина из группы. Позже менеджер «Машины времени» Антон Чернин пояснил, что разногласия в коллективе начались из-за того, что Державин и директор группы Владимир Сапунов подписали письмо в поддержку российского президента Владимира Путина и его политики.

Сам Макаревич тогда заявлял, что информация о расколе коллектива не соответствует действительности. Отметим, что Крым вступил в состав России по итогам референдума, в котором участвовали жители полуострова.