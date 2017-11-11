 
TOP 10

1 Экс-владельца Черкизовского рынка обвинили в организации двух убийств

2 СМИ узнали, о чем Путин и Трамп говорили «на ногах» во второй день саммита АТЭС

3 СМИ оценили наследство Михаила Задорнова

4 Случайно сброшенный с самолета топливный бак боевики выдали за подрыв автоколонны РФ в Сирии

5 Хулиган, ударивший корреспондента НТВ, побил на ринге пермского журналиста

6 Вице-мэр Омска пожаловалась на маленькую зарплату в 300 тысяч рублей

7 Премьер Японии Абэ упал в яму во время игры в гольф с Трампом

8 Валуев пригрозил Собчак судом

9 В Германии медбрат убил 106 человек в рамках "личного эксперимента"

10 Встреча Путина с Трампом во Вьетнаме внезапно сорвалась

Новости наших партнеров

Хулиган, ударивший корреспондента НТВ, побил на ринге пермского журналиста

Опубликовано 11.11.17 12:59 Хулиган, ударивший корреспондента НТВ, побил на ринге пермского журналиста

Лже-десантник Александр Орлов, более известный как Колобок Ярославкин, победил журналиста из Перми Романа Четина в бою на ринге.

В Москве прошел боксерский поединок с участием лже-десантника Александра Орлова, который прославился тем, что ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире в День ВДВ. После этого пермский коллега журналиста Роман Четин через соцсети вызвал Орлова на спарринг и получил согласие. 

Правила предусматривали 4 раунда по три минуты, во время которых оба противника нанесли друг другу немало ударов. При этом стоит отметить, что вес Четина ужшкммт на конец сентября составлял 96 килограммов, а его оппонента — 111,25 килограмма, то есть оба бойца выступали в супертяжелом весе. 

Практически весь поединок более выигрышней в глазах болельщиков и судей выглядел Орлов, известный в Сети как любитель подраться Колобок Ярославкин. Его болельщики, которых было в зале немало, поддерживали своего фаворита, скандируя «Убивай!».

По решению судей победу в необычном поединке одержал Александр Орлов. Судьи посчитали, что он действовал на ринге успешнее, а его удары были точнее.

Отметим, что стороны договорились заранее, что половину гонорара от боя будет передана на благотворительность. Средства пойдут на лечение девочки из Березников.
Другие материалы по этой теме

Ударивший корреспондента НТВ лжедесантнник согласился на бой с пермским журналистом

Бой журналиста из Перми и ударившего корреспондента НТВ "Колобка" перенесли из-за запоя лжедесантника

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга