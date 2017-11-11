Хулиган, ударивший корреспондента НТВ, побил на ринге пермского журналиста

Лже-десантник Александр Орлов, более известный как Колобок Ярославкин, победил журналиста из Перми Романа Четина в бою на ринге.

В Москве прошел боксерский поединок с участием лже-десантника Александра Орлова, который прославился тем, что ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире в День ВДВ. После этого пермский коллега журналиста Роман Четин через соцсети вызвал Орлова на спарринг и получил согласие.

Правила предусматривали 4 раунда по три минуты, во время которых оба противника нанесли друг другу немало ударов. При этом стоит отметить, что вес Четина ужшкммт на конец сентября составлял 96 килограммов, а его оппонента — 111,25 килограмма, то есть оба бойца выступали в супертяжелом весе.

Практически весь поединок более выигрышней в глазах болельщиков и судей выглядел Орлов, известный в Сети как любитель подраться Колобок Ярославкин. Его болельщики, которых было в зале немало, поддерживали своего фаворита, скандируя «Убивай!».

По решению судей победу в необычном поединке одержал Александр Орлов. Судьи посчитали, что он действовал на ринге успешнее, а его удары были точнее.

Отметим, что стороны договорились заранее, что половину гонорара от боя будет передана на благотворительность. Средства пойдут на лечение девочки из Березников.