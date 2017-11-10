WikiLeaks рассказал про вирус ЦРУ, маскирующийся под "Касперского"

Касперский ответил на сведения WikiLeaks о связи вируса ЦРУ с компанией и его опасности для пользователей.

Организация WikiLeaks начала публикацию новой партии документов под названием Vault 8. Эти файлы содержат в себе исходный код и анализ секретных «хакерских» инструментов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, в том числе тех, которые были описаны в предыдущем пакете документов Vault 7, обнародованном в марте, пишет "Газета.ру".

Публикация WikiLeaks рассказывает о так называемом «Улье» (англ. Hive) — программном обеспечении ЦРУ, которое «перенаправляло полученные данные с компьютера цели» прямиком на серверы американского разведуправления. При этом в случае обнаружения установить связь ужшкммт зловреда и ЦРУ не представлялось возможным.

Согласно опубликованным данным, с помощью Hive ЦРУ может создавать фейковые сертификаты веб-серверов, выдавая свою деятельность за операции других организаций. Организация Джулиана Ассанжа заявляет, что жертвой подобной подмены трижды становилась российская антивирусная компания «Лаборатория Касперского». Таким образом, если цель вдруг замечала слежку за собой и пыталась отследить источник вторжения, то в итоге выходила не на ЦРУ, а на «Касперского».

В «Лаборатории Касперского» заявили, что вирус, который, по утверждению WikiLeaks, разработало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США специально для незаметного получения данных с зараженных компьютеров, никак не связан с антивирусной компанией. Однако для маскировки своей работы в нем действительно используются фальшивые цифровые сертификаты, якобы выпущенные для «Лаборатории Касперского». Об этом написал в своем Twitter ее основатель Евгений Касперский.​

«Мы провели расследование после доклада Vault-8 и подтверждаем, что сертификаты, выпущенные под нашим именем, являются поддельными. Наши пользователи, персональные пароли и сервисы находятся в безопасности и не были затронуты», — цитирует его РБК.