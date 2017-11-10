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В Германии медбрат убил 106 человек в рамках "личного эксперимента"

Опубликовано 10.11.17 08:32 В Германии медбрат убил 106 человек в рамках "личного эксперимента"

Нильс Хёгель получил пожизненный срок.

В городе Ольденбург (Германия) медбрат по имени Нильс Хёгель получил пожизненный срок тюремного заключения за убийство двух пациентов в 2015 году. Однако по собственному признанию медработника, он убил 90 человек.

По информации РИА Новости, медицинский работник вводил пациентам смертельную дозу лекарства для того, чтобы потом спасти их и прослыть героем среди своих коллег. Однако в ноябре 2017 года выяснилось, что не о 90 пациентах, а о 106, которых он ужшкммт убил за все время своей карьеры. Известно, что преступник работал в реанимационном отделении в Дельменхорсте и Ольденбургеи.

"В начале этой недели следственные органы получили результаты всех токсикологических тестов. Они выявили еще 16 подозрительных случаев", - отмечается в документе прокуратуры.

Впервые тень подозрения пала на Хёгеля еще в 2005 году, когда его коллеги отметили, что после смертельной дозы лекарства пациент медбрата выжил. Тогда же была проведена эксгумация еще нескольких тел, где были найдены следы лекарства. 
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