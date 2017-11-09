Сбежавшая из России жена Джигарханяна угодила в больницу в Киеве

Сегодня в Москве начался бракоразводный процесс Армена Джигарханяна.

Уехавшая из России жена известного отечественного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская была экстренно госпитализировали в Киеве. Что именно послужило причиной попадания артистки на больничную койку не уточняется. Также неизвестно ее состояние здоровья на текущий момент. Однако "Дни.ру" предположили, что виной тому может служить сильный стресс, который пережила Виталина за последнее время.

В свою очередь, "Известия" пишут о том, что сегодня в Москве ужшкммт суд приступил к рассмотрению заявления о разводе Армена Джигарханяна и его супруги Виталины Цымбалюк-Романовской.

На заседание пришли официальные представители актера и его жены. При этом защитника Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила о том, что ее клиентка выполнила все выдвинутые ей требования - покинула пост директора Театра Армена Джигарханяна и дала свое согласие на развод.

Как писал TopNews, Виталина Цымбалюк-Романовская вместе с матерью уехала из России. Ее муж утверждает, что жена украла у него паспорт и пыталась захватить его театр. Также, по некоторым данным, актриса могла организовать слежку за своим мужем.