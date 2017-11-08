СМИ выяснили подробности смерти дочери Людмилы Гурченко

Стало известно, как ушла из жизни Мария Королева.

Журналисты "Московского комсомольца" выяснили подробности смерти дочери известной отечественной актрисы Людмилы Гурченко - 58-летней Марии Королевой. Оказалось, что женщина ушла из жизни прямо на глазах у своих домочадцев возле своего дома в Вишняковском переулке российской столицы.

По словам дочери Марии Королевой - Елены, примерно в 10 утра они вместе с внучкой Тасей вышли из подъезда и направились к припаркованному на стоянке автомобилю, чтобы отправиться по делам. Неожиданно дочь Людмилы Гурченко почувствовала ужшкммт себя плохо и упала на асфальт между машинами.

Как рассказала свидетельница случившегося, соседка Королевой, женщина лежала с открытыми глазами, но не могла говорить. Окружающие подумали, что у нее произошел инсульт.

На место вызвали экстренные службы. Пока они ехали, Марию Королеву перенесли на лавку, однако к приезду медиков дочь Людмилы Гурченко умерла.

Официальные результаты смерти женщины станут известны после проведения экспертизы.