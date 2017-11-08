Минфин намерен создать в РФ единую базу автовладельцев

Минфин России предложил создать единую базу страхования автовладельцев для борьбы с мошенниками.

Минфин России предложил создать единую базу страхования автовладельцев для борьбы с мошенниками и определения цены полисов, пишет «Коммерсантъ».

Для этого разработаны правительственные поправки к главному закону страховщиков — «Об организации страхового дела». Они предполагают создание на страховом рынке аналога бюро кредитных историй (БКИ) — единой базы автовладельцев, держателем которой будет Российский союз автостраховщиков (РСА). Она будет использоваться при ужшкммт определении коэффициентов к тарифам — то есть для определения цены полиса — и станет инструментом в борьбе с мошенниками.

В свое время появление БКИ на банковском рынке снизило потери от мошенников на 90%. Порядок создания, наполнения и эксплуатации данной базы установит ЦБ, страховщики будут сгружать в нее информацию в обязательном порядке. Предоставление справок из нее будет платным — исключение сделают для судов, правоохранительных органов и ЦБ.

Впрочем, в БКИ говорят, что монополия держателя страховой базы и его зависимость от отраслевого лобби не позволят повторить успех в борьбе с мошенниками.