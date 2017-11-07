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Стас Михайлов обратился в ЕСПЧ из-за пародии Реввы

Опубликовано 07.11.17 10:35 Стас Михайлов обратился в ЕСПЧ из-за пародии Реввы

Известный российский исполнитель Стас Михайлов отправил в Европейский суд по правам человека жалобу на российские власти.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу отечественного певца Стаса Михайлова против властей России. Поводом для подачи иска стал отказ российских судов защитить его права на персональное изображение, которое спародировал  резидент Comedy Club Александр Ревва в художественном фильме «Дублер». Об этом написал руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

"Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против ужшкммт властей России на отказ судов защитить его права на образ, который присвоил себе некий Михаил Стасов. Чудны дела!", - написал он, приложив копию документа.

Причина иска — комедийный фильм «Дублёр», в котором якобы неправомерно был использован образ знаменитого певца. По данным адвокатов Стаса Михайлова, карикатурный персонаж так называемого Михаила Стасова, роль которого в фильме исполняет Александр Ревва, «запятнал его достоинство», передает "5 канал".

Известно, что до Европейского суда по правам человека Михайлов обращался и в российские инстанции, но они нарушений закона не выявили — в мае 2013 года иск артиста к прокатчику фильма ООО «Каропрокат» Останкинский суд Москвы отклонил.
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