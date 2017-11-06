Рэпера Гнойного избили семеро неизвестных перед концертом в Санкт-Петербурге

Рэпера Вячеслава Машнова, более известного как MC Гнойный, избили в Санкт-Петербурге.

Рэпера Гнойного (Вячеслав Машнов) семеро неизвестных избили на парковке у гостиницы "Санкт-Петербург" в Северной столице, сообщает телеканал "78" со ссылкой на менеджера музыканта Андрея Замая.

Со слов Замая инцидент произошел в момент, когда Гнойный направлялся на свой концерт в клубе «Аврора».

"Крепко сбитые парни поджидали Славу, отттеснили нас и начали бить со словами, что он ответит за свое творчество, — цитирует издание менеджера рэпера.

Как позже предположил Замай, это могли быть ужшкммт исламские фундменталисты.

"Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи. Это было покушение на свободу слова. Они его профессионально били. Это были организованные люди, которые не просто хулиганы, а заряженные идеей. Возможно, какие-то исламские фундаменталисты", - рассказал Замай подробности нападения в интервью "Пятому каналу".

Сообщается, что в драке Гнойному сильно разбили нос. Не смотря на это рэпер не стал отменять концерт.

Отметим, что Гнойный стал известен широкой аудитории после рэп-баттла с Оксимироном (Мирон Федоров), в котором одержал убедительную победу со счетом 5:0 над считавшимся непобедимым Окси.

Машнов известен своим нигилизмом, резкими высказываниями, часть из которых относится к коллегам по цеху.