 
TOP 10

1 В США бывший военный расстрелял прихожан церкви: 26 погибших

2 В офшорах нашли $13 млн королевы Великобритании Елизаветы II

3 Скончалась семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Наталья Румянцева

4 Опубликовано видео с места пожара с шестью жертвами в Москве

5 Кадыров рассказал, кто получит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

6 Рогозин высмеял слова Трампа о "величайшей военной технике"

7 Ученые NASA раскрыли правду о Нибиру

8 ФСБ предотвратила "революцию" 5 ноября и серию атак по всей России

9 Россиянка вошла ТОП-4 самых красивых девушек на "Мисс Земля"

10 Житель Воронежской области выиграл полмиллиарда рублей в «Русское лото»

Новости наших партнеров

Опубликовано видео с места пожара с шестью жертвами в Москве

Опубликовано 06.11.17 10:18 Опубликовано видео с места пожара с шестью жертвами в Москве

После гибели людей при пожаре в бытовке на севере Москвы СКР начал проверку.

Сотрудники СКР выясняют обстоятельства гибели людей во время пожара в бытовке на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Ранее стало известно, что пожар в бытовке произошел недалеко от железнодорожных путей на севере российской столицы. По информации источника в правоохранительных органах, жертвами стали шесть человек: на ужшкммт месте были обнаружены тела пяти мужчин и одной женщины. Личности погибших устанавливаются. Выжить удалось одному из пострадавших.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", - подчеркнули в ведомстве.

Спустя некоторое время в Сети опубликовали видео с места трагедии.
Другие материалы по этой теме

Полуголая активистка FEMEN утроила пожар у магазина Порошенко в Киеве, требуя его импичмента

На рынке "Атлант-сити" в Ростове-на-Дону произошел пожар

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга