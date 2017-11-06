Опубликовано видео с места пожара с шестью жертвами в Москве

После гибели людей при пожаре в бытовке на севере Москвы СКР начал проверку.

Сотрудники СКР выясняют обстоятельства гибели людей во время пожара в бытовке на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Ранее стало известно, что пожар в бытовке произошел недалеко от железнодорожных путей на севере российской столицы. По информации источника в правоохранительных органах, жертвами стали шесть человек: на ужшкммт месте были обнаружены тела пяти мужчин и одной женщины. Личности погибших устанавливаются. Выжить удалось одному из пострадавших.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", - подчеркнули в ведомстве.

Спустя некоторое время в Сети опубликовали видео с места трагедии.