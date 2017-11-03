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В Сирии полностью освобожден Дейр-эз-Зор, три года удерживаемый боевиками ИГИЛ

Опубликовано 03.11.17 12:58 В Сирии полностью освобожден Дейр-эз-Зор, три года удерживаемый боевиками ИГИЛ

Сирийские войска и их союзники полностью освободили город Дейр-эз-Зор от банд террористов.

Сирийская армия и ее союзники установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Reuters и Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Официальных подтверждений или опровержений этой информации пока нет.

Напомним, запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» удерживала большую часть города, являющегося столицей восточной нефтедобывающей провинции, с 2014 года. В сентябре этого года самостоятельные наступления начали вести как сирийская ужшкммт правительственная армия вместе с ливанской шиитской группировкой «Хезболла» при поддержке российских ВКС, так и Сирийские демократические силы (SDF), поддерживаемые коалицией под руководством США.

Для президента Сирии Башара Асада взятие Дейр-эз-Зора означало бы восстановление контроля над восточной частью Сирии.

Полевой командир одной из группировок, воюющих на стороне Дамаска, при этом отметил, что некоторые группы боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» еще остаются в городе, пишет РБК.

ИГ местами продолжает сопротивление в районах Аль-Рашидия и Аль-Арди, пишет агентство Al-Masdar. В настоящий момент правительственная армия Сирии контролирует около 97% Дейр-эз-Зора.
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