Сирийские войска и их союзники полностью освободили город Дейр-эз-Зор от банд террористов.

Сирийская армия и ее союзники установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Reuters и Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Официальных подтверждений или опровержений этой информации пока нет.

Напомним, запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» удерживала большую часть города, являющегося столицей восточной нефтедобывающей провинции, с 2014 года. В сентябре этого года самостоятельные наступления начали вести как сирийская ужшкммт правительственная армия вместе с ливанской шиитской группировкой «Хезболла» при поддержке российских ВКС, так и Сирийские демократические силы (SDF), поддерживаемые коалицией под руководством США.

Для президента Сирии Башара Асада взятие Дейр-эз-Зора означало бы восстановление контроля над восточной частью Сирии.

Полевой командир одной из группировок, воюющих на стороне Дамаска, при этом отметил, что некоторые группы боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» еще остаются в городе, пишет РБК.



ИГ местами продолжает сопротивление в районах Аль-Рашидия и Аль-Арди, пишет агентство Al-Masdar. В настоящий момент правительственная армия Сирии контролирует около 97% Дейр-эз-Зора.