Пользователи Интернета пожаловались на прослушку в Facebook

Пользователи социальной сети Facebook обратили внимание на тот факт, что приложение показывает им рекламу, предположительно, таргетированную на основании подслушанных разговоров.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные источники, такие теории о Facebook возникают регулярно, но в соцсети опровергают эти предположения, хотя и не отрицают, что сотрудники компании имеют возможность прослушивать пользователей, которые сами разрешили мобильному приложению открыть доступ ужшкммт к микрофону устройства, например, чтобы выложить видео.

"Кто-нибудь еще считает, что наши телефоны шпионят за нами? Например, два случайных бренда, о которых я упоминала в разговоре, появились в рекламе у меня в Facebook, - поинтересовалась одна из пользователей cоциальной сети.

"Уверен, что Facebook нас слушает. Сегодня его удалил, больше вы за мной не проследите", - подчеркнул еще один владелец аккаунта в Facebook.

На этом фоне пользователи Reddit активно обсуждают ролик, на котором мужчина рассказывает о том, что никогда не держал дома котов, однако когда он заговорил о кормах для кошек рядом со своим смартфоном, Facebook тут же стал предлагать ему рекламу по этой теме.

Другой пользователь сообщил, что если положить самртфон рядом с радиоприемником, транслирующим испаноязычные передачи, то затем в Facebook и Instagram будет показываться реклама на испанском языке.

Эксперты отмечают, что существует возможность закрытия приложению доступ к микрофону в настройках конфиденциальности своего устройства, однако приверженцы теории о прослушке уверены, что полностью обезопаситься от слежки можно только с помощью физического уничтожения мирофона. Однако если вы не готовы на это пойти, можно заклеить камеру и микрофон, подобно тому, как это делает основатель Facebook компании Марк Цукерберг.

