Овечкин создает движение в поддержку президента Putin Team

Живущий в США хоккеист Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о том, что послужило причиной создания общественного движения «Команда Путина», передает RT со ссылкой на Washington Post.

«Я просто поддерживаю свою страну, понимаете? Это место, откуда я родом, где живут мои родители и друзья. Как любой человек, я поддерживаю своего президента», — цитирует Овечкина издание.

Однако футболист уверен, что создание общественного движения в честь президента России Владимира Путина не связано с политикой: «Это не попытка ужшкммт сделать заявление. Это просто то, что я думаю, и что поддерживаю».

В своем Instagram он пояснил, что "только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное".

"В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. Я никогда не скрывал своего отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая. Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды – для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна", - резюмировал он.

Президента РФ Владимира Путина пока не проинформировали о создании общественного движения Putin Team. Его в поддержку Путина собирается сформировать ведущий российский хоккеист Александр Овечкин.

"Нет, пока не знает", - ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, осведомлен ли президент о планах Овечкина. При этом он оставил без ответа вопрос об отношении Кремля к данной инициативе.