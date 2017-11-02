Герман Стерлигов продает магазины после скандала с запретом на вход для геев

Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил, что собирается продать сеть своих магазинов «Хлеб и соль» в Москве.

Бизнесмен Герман Стерлигов выставил на продажу сеть магазинов "Хлеб и соль" в Москве. Один из них он уже закрыл, в скором времени закроются и остальные. Свое решение предприниматель объяснил давлением со стороны прокуратуры, у ведомства появились претензии к Стерлигову, потому что он отказывался продавать хлеб представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом он сам написал на своей ужшкммт странице "ВКонтакте", приложив сканы документов с требованиями прокуратуры.

Сперва у входа в магазины висели вывески "Пидарасам вход запрещен", из-за прокуратуры их сменили на "Содомитам вход запрещен", но этого оказалось недостаточно. "Мне предложили выбор: сохранить бизнес или сохранить совесть. Выбрал совесть", – объяснил Стерлигов.

"Так вот: мы лучше откажемся от заработков и от магазинов в Москве, но п****в в магазинах Стерлигова обслуживать не будут! Мы понимаем, что победа для содомитов это не магазины нам позакрывать. Победа для них это заставить нас обслуживать их наравне с приличными людьми. Этого от нас грязные извращенцы не дождутся никогда. Потому что мы - христиане", - резюмировал бизнесмен.