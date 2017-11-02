 
TOP 10

1 Найден дневник студента, устроившего резню в колледже

2 Жене Джигарханяна в России "светит" несколько уголовных дел

3 Фото Бен Ладена с Хиллари Клинтон, о котором рассказала Захарова, оказалось фейком

4 В Иркутской области акушер-гинеколог умерла после 30-часовой смены

5 В Кремле снова кадровые перестановки

6 В Москве мужчине грозит 6 лет тюрьмы за установку пиратской копии Windows

7 СМИ: в отделении полиции Москвы заживо сожгли задержанного

8 Египетский юрист призвал насиловать девушек в рваных джинсах из чувства патриотизма

9 Батюшки мои: настоятель храма в Белгородской области выступил на соревнованиях по бодибилдингу

10 Ученые нашли загадочную полость внутри пирамиды Хеопса

Новости наших партнеров

Герман Стерлигов продает магазины после скандала с запретом на вход для геев

Опубликовано 02.11.17 17:06 Герман Стерлигов продает магазины после скандала с запретом на вход для геев

Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил, что собирается продать сеть своих магазинов «Хлеб и соль» в Москве.

Бизнесмен Герман Стерлигов выставил на продажу сеть магазинов "Хлеб и соль" в Москве. Один из них он уже закрыл, в скором времени закроются и остальные. Свое решение предприниматель объяснил давлением со стороны прокуратуры, у ведомства появились претензии к Стерлигову, потому что он отказывался продавать хлеб представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом он сам написал на своей ужшкммт странице "ВКонтакте", приложив сканы документов с требованиями прокуратуры.

Сперва у входа в магазины висели вывески "Пидарасам вход запрещен", из-за прокуратуры их сменили на "Содомитам вход запрещен", но этого оказалось недостаточно. "Мне предложили выбор: сохранить бизнес или сохранить совесть. Выбрал совесть", – объяснил Стерлигов.

"Так вот: мы лучше откажемся от заработков и от магазинов в Москве, но п****в в магазинах Стерлигова обслуживать не будут! Мы понимаем, что победа для содомитов это не магазины нам позакрывать. Победа для них это заставить нас обслуживать их наравне с приличными людьми. Этого от нас грязные извращенцы не дождутся никогда. Потому что мы - христиане", - резюмировал бизнесмен.
Другие материалы по этой теме

После критики Путина Герман Стерлигов решил экстренно закрыть первую московскую биржу критовалют

СМИ возмутила табличка на лавке Стерлигова в Москве с запретом на вход для геев (ФОТО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга