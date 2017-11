Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захаровав рассказала в эфире программы "60 минут" на канале "Россия" о "фантастических, феерических фотографиях", на которых, по ее словам, запечатлено, "как в Белом доме принимали бен Ладена".

"Это же классический лоббизм в самом прямом смысле слова", - сказала дипломат.

По ее мнению, благодаря приему бен Ладена Вашингтон якобы пытался "пропагандировать" его по всему миру в качестве "новой демократической силы" в Афганистане.

Hillary Clinton going for the terrorist vote.... #Election2016 #Benghazi pic.twitter.com/1FD7TaBBi7