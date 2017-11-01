Какой сегодня праздник: 1 ноября 2017 отмечается церковный праздник Иванов день - Проводы осени

Также сегодня 1 ноября празднуют День судебного пристава Российской Федерации, День менеджера в России, Всемирный день вегана и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 1 ноября 2017: Иванов день (Проводы осени)

1 ноября 2017 года отмечается народный праздник Иванов день. Церковь сегодня вспоминает перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского.

Святой появился на свет в конце IX века в болгарском селе Скрино. Рано потеряв родителей, он стал работать пастухом. В один из дней он не уследил за стадом, и от него отбились корова с теленком. Узнав об этом, хозяин стада ужшкммт избил маленького пастуха. Вытерпев все побои, Иоанн начал молиться. Он молился так усердно, что пропавшие животные нашлись. Взяв теленка на руки, мальчик перенес его по реке, как по земле, и вернул хозяину. За возвращение животных он был щедро вознагражден.

После этого случая Иоанн не захотел больше работать пастухом. Он решил податься в монастырь и принять постриг. Став послушником, научился читать, писать и начал изучать духовную литературу. После посвящения в иноки поселился в лесу и стал вести отшельнический образ жизни. Однажды на его хижину напали разбойники, и Иоанн сменил ее на пещеру, где и прожил в молитвах и постах 12 лет.

Слава о его целебных способностях распространилась по миру, и к Иоанну стали приходить люди. Он помогал всем, кто обращался к нему, и вскоре решил сменить жилище. Иоанн нашел новую пещеру, еще дальше от людей и прожил там в уединении 7 лет. Однако и это его место было обнаружено. Все больше приходящих паломников селилось недалеко от Иоанна в небольших хижинах. Спустя несколько лет они поставили монастырь, затем храм и кельи. Иоанн стал игуменом обители.

Незадолго до смерти он выбрал преемника, а сам поселился в пещере, где через 5 лет и умер.

На Руси этот день называли также Конюховым, полагая, что в этот период в конюшнях начинают озорничать домовые.

По приметам, если в этот день стоит холод, значит не скоро ждать теплой весны.

Если птицы высоко в небо поднимаются, то снега выпадет много.

Какйо сегодня праздник, 1 ноября: День судебного пристава Российской Федерации

День судебного пристава отмечается 1 ноября. Ежегодное празднование события было закреплено Указом Президента РФ Д. Медведева от 8 сентября 2009 г. № 1019. В 2017 году дату справляют на официальном уровне 9-й раз.

Судебные исполнители РФ справляли неофициально свой профессиональный день, начиная с 1997 года. Торжественные мероприятия проходили 6 ноября. Именно в этот день началось комплексное развитие службы и вступили в силу Федеральные законы от 21 июля 1997 г. «О судебных приставах» (№ 118-ФЗ) и «Об исполнительном производстве» (№ 119-ФЗ).

День менеджера в России

День менеджера справляют ежегодно 1 ноября. В Российской Федерации он пока не имеет официального статуса, закреплённого в перечне памятных дат государства. Событие не является выходным днем.

Всемирный день вегана

Всемирный день вегана отмечается 1 ноября. В этот день активисты автономно и совместно с представителями Партии Зеленых проводят различные митинги, благотворительные и просветительские акции в защиту животных и популяризацию вегетарианства.

Кто празднует именины 1 ноября 2017 года?

В этот день свои именины празднуют такие люди, как: Иван, Дмитрий, Михаил, Павел, Николай, Петр, Сергей и Феликс.

Что произошло 1 ноября 2017 в истории?

1897 год – Основан итальянский футбольный клуб Ювентус.

1899 год – спущен крейсер Варяг на воду.

1941 год – открытие моста между Канадой и США.

1944 год – введен в СССР коммерческий курс рубля по отношению к иностранным валютам.

1998 год – создана Общевойсковая академия Вооруженных сил России.

Кто родился 1 ноября 2017 из знаменитостей?