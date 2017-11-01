Какой сегодня праздник: 1 ноября 2017 отмечается церковный праздник Иванов день - Проводы осени

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Звезды, родившие с помощью искусственного оплодотворения
Далее 59 фото | 1 ноября 1939 года был показан миру первый кролик, родившийся после искусственного осеменения. С тех пор наука пошла дал...
Фотографии знаменитых писателей, которые вы точно не видели
Далее 25 фото | Быть писателем - дело не простое. Читатели редко задумываются над тем, кто скрывается между строк их любимых произведени...
Модели, ушедшие из жизни в самом расцвете сил
Далее 10 фото | Мир глянца каждый день открывает нам новые лица. Кто-то из них добивается оглушительного успеха, а кто-то падает с верши...
За кадром: 15 секретов со съемок "Звёздных войн"
Далее 15 фото | В этом году легендарным "Звёздным войнам", созданным Джорджем Лукасом, исполнилось 40 лет! С момента выхода пе...
10 самых громких политических убийств
Далее 60 фото | 31 октября 1984 года премьер-министр Индии Индира Ганди была убита своими сикхскими телохранителями. Ее гибель потрясла ...
Александр Ревва показал на видео начинающую модель - младшую дочь
Далее видео | Известный шоумен поделился с поклонниками трогательным видео с младшей дочерью Амели. Девочка позирует на камеру и проси...
Девушка сковородой разбила иномарку бывшего мужа
Далее видео | В результате женщина повредила у авто лобовое и боковые стёкла, капот, а также оба зеркала заднего вида. По предваритель...
Звезда «Реальных пацанов» выдвигается в президенты России
Далее видео | Пермская актриса Марина Федункив рассказала о желании участвовать в президентской гонке. ...
33-летний футболист вывернул колено в ходе матча (18+)
Далее видео | Игрок в американский футбол Зак Миллер получил страшную травму во время матча "Чикаго" с "Нью-Орлеаном&qu...
Тимур Родригес чуть не сломал нос в аэропорте Мурманска
Далее видео | Шоумен решил записать видеообращение для всех жителей города и области, поприветствовав их таким образом. Но «номер» не ...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.