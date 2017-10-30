ИГИЛ обнародовало фото казни Месси и Неймара

Испанское издание AS опубликовало выпущенный запрещенным в РФ ИГИЛ плакат, на котором изображены оба футболиста. По изображению очевидно, что речь идет о казни игроков. Подпись к плакату гласит «Вы никогда не будете в безопасности, пока мы живем в мусульманских странах», передает РБК.
Месси уже во второй раз был объявлен целью террористов. Ранее он также был изображен на постере — на изображении аргентинец ужшкммт был в крови и сидел за решеткой.
Ранее террористы назвали "врагом Аллаха" тренера футбольной сборной Франции Дидье Дешама. Также в сетях распространялся плакат с угрозами относительно безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, напоминают "Вести".
За последние дни ИГ выпустило несколько постеров, связанных с футболом и предстоящим чемпионатом мира, который пройдет в России. В том числе был выпущен плакат, на котором перед стадионом в Волгограде стоит боец ИГ с бомбой в руках.
Чемпионат мира по футболу — 2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.