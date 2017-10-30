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10 В Барнауле мужчина расстрелял из автомата задолжавших оплату квартиросъемщиков

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В Барнауле мужчина расстрелял из автомата задолжавших оплату квартиросъемщиков

Опубликовано 30.10.17 11:19 В Барнауле мужчина расстрелял из автомата задолжавших оплату квартиросъемщиков

Стрелок был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

Сотрудники полиции Барнаула задержали местного жителя, устроившего стрельбу в квартире жилого дома.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в МВД, местный житель 1961 года рождения открыл огонь из АК-74 по двум мужчинам и женщине и скрылся с места. Инцидент произошел вечером 29 октября 2017 года.

В результате двое потерпевших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Женщина получила незначительное повреждение.

Стрелка обнаружили сотрудники ППС. Они же обезвредили преступника ужшкммт при попытке вооруженного сопротивления.

У злоумышленника было изъято более сотни патронов, а также граната Ф-1, тротиловая шашка, три запала, шесть гранат, нож и топор. Кроме того, у него дома были найдены 28 выстрелов для подствольного гранатомета и другие боеприпасы, а также электрошокер. Обнаруженное оружие было направлено на экспертизу.

По информации источника ТАСС, у стрелка три судимости. Он оказался бывшим мужем хозяйки квартиры, где произошла стрельба. Известно, что потерпевшие сняли жилье в аренду и не заплатили за это, после чего женщина пожаловалась своему бывшему супругу. Тот явился к квартирантам, чтобы потребовать долг, но переговоры закончилась стрельбой.
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